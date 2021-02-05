美國參議院外交委員會表決拜登提名的新任聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）一案，戛然叫停。原來，參院外委會發現，葛林斐德政治不正確！2019年10月，她應邀在美國薩凡納州立大學（Savannah State University）孔子學院致詞時曾經為中國的一帶一路和援外政策辯護。

葛林斐德說，批評中國掠奪性貸款、或是批評他國政府接受北京協議的人應認知到，那是因為美國與西方國家在某些地區，並沒有提供貸款或可行性替代方案。

不僅如此，曾經在歐巴馬政府擔任過國務院非洲事務助卿的她還指出，美國、中國與非洲三邊關係有可能創造「3贏合作」模式，達成共同發展的目標。

天下烏鴉一般黑，中美政客似烏鴉。政治風向變了，「東風吹來西邊倒，西方吹來東邊倒」的，中美皆然!

恍然大悟，向來與台灣無甚瓜葛的葛林斐德，為什麼1月27日在參院聽證會上要突如其來的發聲挺台了!「台灣是區域最強健的民主政體之一，美國要支持台灣，提供抵抗中國所需的安全協助。」說這話，不是咱家對美公關做得好，而是葛林斐德求官心切!

根據中央社的報導，葛林斐德在日前的聽證會上還多次表達後悔接受致詞邀請，並強調中國是美國「戰略競者者」（strategic competitor），她強烈支持國會打擊孔子學院的作為，未來也會致力在聯合國反制中國。

葛林斐德居然要將「促進全球合作、世界和平為宗旨的聯合國」，轉化成「全世界與美交好國家聯合對抗中國」的前哨站？這是哪門子的美國駐聯合國大使？建議拜登，乾脆任命川普的抗中大將蓬佩奧出任聯合國大使吧！

與其在參院留下後悔的眼淚，還讓人看穿了她的「政治不正確」和「變節求榮」；葛林斐德真應該學學蔡英文，一句「時空環境不一樣了！」理多直、氣多壯!