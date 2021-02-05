就在昨天，民進黨方才迫不及待、樂不可支的宣告在蓋亞納成立「台灣辦公室」，自詡為突破了「一中一台」的外交模式，震天價響地大作其內宣的時候，沒想到不過短短24小時，就一夕生變，蓋亞納居然中止了這項協議，竹籃子打水一場空，「蓋亞納」變成了「蓋火鍋」，一隻巨靈之掌，硬生生地搧刮在民進黨的臉上。

據報導推測，其關鍵因素在於中國大陸提供了2萬劑的陸製新冠疫苗給蓋亞納，這是攸關他們百姓生命安危的大事，自然就捨棄了與台灣另結新歡的打算。台灣一直向全世界宣稱「TAIWAN CAN HELP」，可就在全球瘋搶疫苗的時候，「WHO CAN HELP TAIWAN 」都成了問題，豈還有能耐去顛覆人家的舊愛？更何況，明明就只是商務性質的辦公室，民進黨就非得吹噓成如何了不起的外交成就，落得如此的結局，其實也只能摸摸鼻子、唾面自乾了。

國際現實就是如此，外交工作，須得穩紮穩打，不能好大喜功、冒進搶求，尤其忌諱敲鑼打鼓，「呷緊弄破碗」，古有明訓。可民進黨除了痛罵中共的「霸凌」外，束手無策。這豈非就像失戀的人，不去檢討自己的不足或失計，反而歸咎於對方與情敵嗎？簡直太荒謬了！