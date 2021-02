就在昨天,民進黨方才迫不及待、樂不可支的宣告在蓋亞納成立「台灣辦公室」,自詡為突破了「一中一台」的外交模式,震天價響地大作其內宣的時候,沒想到不過短短24小時,就一夕生變,蓋亞納居然中止了這項協議,竹籃子打水一場空,「蓋亞納」變成了「蓋火鍋」,一隻巨靈之掌,硬生生地搧刮在民進黨的臉上。

據報導推測,其關鍵因素在於中國大陸提供了2萬劑的陸製新冠疫苗給蓋亞納,這是攸關他們百姓生命安危的大事,自然就捨棄了與台灣另結新歡的打算。台灣一直向全世界宣稱「TAIWAN CAN HELP」,可就在全球瘋搶疫苗的時候,「WHO CAN HELP TAIWAN 」都成了問題,豈還有能耐去顛覆人家的舊愛?更何況,明明就只是商務性質的辦公室,民進黨就非得吹噓成如何了不起的外交成就,落得如此的結局,其實也只能摸摸鼻子、唾面自乾了。

國際現實就是如此,外交工作,須得穩紮穩打,不能好大喜功、冒進搶求,尤其忌諱敲鑼打鼓,「呷緊弄破碗」,古有明訓。可民進黨除了痛罵中共的「霸凌」外,束手無策。這豈非就像失戀的人,不去檢討自己的不足或失計,反而歸咎於對方與情敵嗎?簡直太荒謬了!