蔡政府甫宣布與蓋亞那簽訂協議、設立「台灣辦公室」，不到24小時就被蓋布袋；蓋國決定撤銷協議。

針對台蓋協議，美國國務院西半球事務代理助理國務卿Julie J. Chung、駐蓋亞那大使館及美國在台協會台北辦事處等，分別不同形式表示歡迎，綠媒則直接報導是美國牽線的成果。

值得注意的是，台蓋協議早於1月中旬左右即已簽定，蔡政府為何選擇在美國新任總統拜登即將發表上任後的第一場外交政策演講前夕，發佈台蓋協議呢？

眾所周知，拜登的外交演說必然會在中美關係上多所著墨，而向來親共的蓋亞那政府，如果真如蔡政府所宣傳的，同意蔡政府設立等代表處的辦事處，一定引起對岸會跳。那一廂，拜登政府發出強勢的對中政策訊息，這一廂，台灣又有外交大突破，大陸的反應會如何，不問可知。如此觀察民進黨政府宣佈台蓋協議的時機，不免讓人玩味。

不論蔡政府大肆宣傳的動機是什麼，一樁重大外交突破瞬間變成超級打臉，讓台灣成了國際笑柄，令人遺憾。外交是門藝術，需要時間與智慧，實實在在的耕耘，民進黨政府別再玩外交家家酒了！