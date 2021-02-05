中天新聞台自2020年12月12日從有線電視52台下架停播後，至今已近2個月仍無頻道上架替補。部分有線電視業者雖早已提出像是寰宇新聞台、CNN、FRANCE 24新聞台等替代頻道申請案，然而主管機關通傳會（NCC）卻遲遲未審，一副有線電視業者如不符朕意、不上架華視新聞台，通傳會就擺爛擱置，反正依法通傳會可有最長4個月的審議處理期，「以拖待變」看來是通傳會目前打的如意算盤。

其實有線電視頻道新增、停播、位置異動，乃是稀鬆平常之事。通傳會過去審議頻道變更案，除有替代頻道屬性顯然不合外，向來是迅速審查通過，鮮有拖上數月而不審議之例。因為頻道變更涉及上下架頻道業者、有線電視業者和收視戶等各方權益，「空頻」不是一個符合多方利益的作法，故實務上只要符合原頻道類型、頻道質量、注意下架頻道業者權益和變更時間點等原則性事項，通傳會通常會儘速通過，以免妨害訂戶收視權益，畢竟「頻道變更」本屬市場商業機制，只要有線電視業者與頻道業者談妥、收視戶沒意見，通傳會實無置喙之餘地。

此次因通傳會否准中天新聞台換照，導致有線電視52台出現空頻，有線電視系統業者被迫提出頻道替換案已屬無奈，如今又因通傳會的拖延戰術，頻道無法上架、補實52頻道位置，更是有苦難言。暫不論業者本身少收上架費的營收損失，光是52頻道閒置2個月，收視戶少看一台，就有權主張減收收視費。更何況即使日後頻道上架，業者仍有可能面臨其他消費爭議，像是不滿意替補頻道而要求解約，或是替補頻道質量不佳而要求減收費用等問題。

通傳會無預警地停播中天新聞台，如今又遲不通過新頻道案，明顯罔顧有線電視業者和廣大收視戶的權益。通傳會副主委翁柏宗對外說明，「頻道變更」要考量「市場競爭、消費者權益、內容多元及其他公眾利益」等面向，然而現行《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法》中並無此等規定，而且這只是單一頻道變更，又不是執照申請或換發，何須考慮市場競爭？通傳會如果真的在乎新聞頻道內容多元，就不該下指導棋暗示有線電視業者上架華視新聞台，難道眼前新聞頻道區塊上親綠政府頻道還不夠多嗎？

民主國家最忌諱的就是政府伸手媒體。民進黨政府大搞內宣、外宣、網宣不說，就連廣電媒體的內容和營運也要介入干預。通傳會已幹掉一個刺眼的新聞台，還欲扶植一個自己偏愛（但是否適格就不知道了）的新聞台，此等行徑如何服眾？在此懇勸有線電視業者，與其申換頻道惹得一身騷，不如維持空頻留白，多少還能守著一份骨氣、不受擺布。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）