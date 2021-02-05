原本讓人覺得漸漸走向民主化的緬甸，近日又發生令人震驚的「政變」：軍方指稱選舉舞弊，但未為主管機關所接受，於是就逮捕拘禁翁山蘇姬、緬甸總統溫敏，以及全國民主聯盟多位人士；同時也由軍方宣布國家緊急狀態，由軍方領袖敏昂萊「無奈地」接掌政權。

對比一下不久前才結束的美國大選，其實有些場景是很相似的：前任總統川普很早就到處「預告」選舉將有舞弊，而川普與川粉在投票結束後也不斷宣稱選舉詐欺、舞弊。他們向法院提出許多訴訟，但都因沒有證據而被駁回。川粉與法輪功體系的媒體還說川普會逮捕拜登、歐巴馬等「深層政府」的人。最後，川普以總統之尊，煽動群眾衝撞國會，反而惹起絕大多數人的反感。1月20日，拜登宣誓就職美國總統，川普沒有發動政變，也沒有抱著柱子不走，摸摸鼻子黯然離開白宮。

緬甸與美國，都是掌有軍權的強人在選舉失敗，都在沒有證據的情況下指控選舉舞弊，也都先依循法律程序爭取權益而失敗。雖然美國是公認的民主國家，而緬甸的民主只有一線曙光，然而川普可是百年難得一見的民粹狂人，從不把憲政傳統放在眼裡，絕不忌諱利益衝突，執政4年不知「改變」了多少傳統與慣例，他為何還是低頭了？因為美國有堅實的法治！

民主國家不只是靠選舉。因為選舉其實就是一套各種政治勢力的競爭規則，必須在眾人都信任這套規則，也接受最終競爭結果的裁決，選舉才有意義。否則，像川普及緬甸軍方這樣賴皮，輸了不想認帳，只有「我贏才算數」，那選舉也無法建立穩定的民主。

為什麼川普不會動用軍警，不搞政變，不宣告選舉舞弊緊急狀態？他之前可是膽敢宣告緊急狀態來動用經費建築美墨圍牆的。然而，這次攸關政權的大事，他還是只敢上法院以及嘴炮煽動。而在煽動過頭惹禍之後，也知道沒得玩了。

法治的底線，是美國根深蒂固的世俗信仰（civil religion）。遵守法律，維護憲政秩序，而且最終的爭議由法院來裁決。這些基本原理，是絕大多數美國公民覺得天經地義的。法院一再判輸卻還是不認帳，打電話對州務卿施壓叫人家生出1萬票，乃至玩民粹玩到占領國會…，這些行徑都已經踩到了大家的底線。在眾怒之下，川普也知道自己沒得玩了。

有這樣的法治基礎，以及信奉法治的憲政文化，才能讓美國免於變成緬甸。而也因為欠缺被普遍信任的基本遊戲規則，緬甸全國民主聯盟就算選贏也沒用。選票擋不住子彈，此之謂也。

我們相信台灣應該不會搞成緬甸的樣子，但對法治的輕忽，很可能讓民主倒退。尤其是執政者動輒自詡代表（上一次選舉的）民意，卻操縱、變更遊戲規則（例如：先是宣揚公投綁大選，然後公投輸了就把公投和大選脫鉤），又介入理應中立公正的獨立機關（例如：行政院長公然謾罵NCC主委，任命具有高度黨派色彩的中選會主委等），這些都可能讓民眾覺得「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥」，進而破壞對法治的信任。而司法改革弄了半天，人們看到的卻是總統可以決定最高法院的人事，司法人員不當收禮。這要怎樣讓國民接受「法院說的就是法」？

台灣的法治的基礎剛剛才鋪好，需要非常謹慎細心地呵護。「有錢判生，無錢判死」或是「朕即王法」的傳統錯誤觀念也還在許多人的心中。因此，一點點的偏頗都可能嚴重地戕害司法和法治的地位。欠缺對法治的信仰，即使有選舉，也不要以為我們離緬甸很遠。看看最近的美國，就該了解民主政體隨時都可能崩壞的。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）