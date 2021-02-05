蔡政府的疫苗布局和蓋亞那設台灣辦公室，本來都有機會成為好事，但最後都建功不成，卻招致令人失望的結果，究其實，關鍵就在於民進黨政府太愛「大內宣」。而其結果，輕則丟人現眼，重則影響台灣的國際信用。以後國人在接收蔡政府的訊息時，恐怕要先打好幾折才行；而他國在與台灣打交道時，大概也得小心提防台灣的自我膨脹、誇大不實。

中央流行疫情指揮中心證實台灣有被列在世界衛生組織（WHO）「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）的首波疫苗分配名單裡。不過，何時可以取得疫苗以及數量多少，指揮中心無法給予確切的答案。

台灣被列在COVAX的非聯合國成員國區，這個區域首批疫苗共有130萬劑，由7、8個國家分，1個國家可能最多只有1、20萬劑，這跟防疫指揮官陳時中之前胸有成竹宣告，台灣將可獲得近500萬劑，差距非常之大。

一直以來，無論是對內還是對外，蔡政府一再塑造台灣防疫成績全球數一數二的形象，在這種情況下，台灣在COVAX的名單中，分配排序本來就不會太前面，能夠分配到的疫苗數量也不會太多。這是現實問題。而蔡政府的疫苗採購行動過於遲緩，再加上陳時中一開始就把話講得很滿，無論是大陸研發、製造或是代理、銷售，任何跟大陸有關的疫苗，指揮中心都不接受。因此可以想像，在各國紛紛進入施打期時，台灣很可能連疫苗都還沒有著落。

如果陳時中之前願意把真實的情況告訴國人，讓大家知道其實台灣不太容易很快得到太多或是足額的疫苗，但只要大家繼續維持良好的生活習慣、遵守防疫要求，其實國人不需要太擔心較晚施打疫苗的問題。以國人對指揮中心的高度寬容，只要陳時中誠懇相告，相信國人不會怪罪。

無奈陳時中從一開始就對疫苗的取得漫無邊際的吹牛甚至撒謊，讓國人有了不切實際的過高期待，才會以為指揮中心十拿九穩，甚至還可以挑三揀四。然而，如今看來，大概得等到鄰近國家都打了一輪了之後，國人才有機會注射；至於這麼晚才施打疫苗，是否會影響台灣邊境解封的時間，以及會不會對經濟復甦造成不利的影響，大概指揮官甚至民進黨政府高層也不怎麼在意就是了。

同樣地，台灣被蓋亞那迅速打臉，蔡政府嘴巴太大又愛現，難辭其咎。

外交部4日宣布，與南美國家蓋亞那簽定協議，設立官方代表機構「台灣辦公室」。沒想到，不到1天的時間，蓋亞那就出面表示取消該項協議；不意外的是，民進黨政府控訴蓋國是受到大陸的打壓所致。

台灣外交處境困難，許多外交事務本來就不應過於高調，何況蓋亞那政府原本就親中，如果蔡政府真的有意發展台蓋之間的關係，穩紮穩打地做比拿著大聲公四處嚷嚷，更能成事。

更何況，蓋亞那外交部早就已經明講，該國遵守一中政策，且「台灣辦公室」只具經貿功能。無奈民進黨政府就是要大肆宣揚，還稱之為「重大的」外交突破，最後慘遭蓋國突襲式的羞辱，並不令人意外。

政府做事不是每件事都適合吹噓，有時宣傳過了頭，反而壞事，大內宣就成了大內傷。

（作者為資深媒體人）