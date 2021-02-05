川普政府交接前夕，突然宣布美國駐聯合國大使克拉芙特訪台消息，消息一出，引起大陸強烈不滿並提出抗議，兩岸緊張關係再次升高。但臨行之際，美國國務院宣布，為確保美國新舊政府順利完成交接，取消包括國務卿在內的所有官員出訪計畫，由於事出突然，引發多方揣測，餘波盪漾至今未止。

《南華早報》駐華盛頓記者邱吉爾率先在推特質疑，美國國務院宣布取消出訪行程時，克拉芙特可能已經上了飛機，他附上一份航班軌跡，疑似克拉芙特訪台專機從安德魯斯空軍基地起飛後，在新澤西州上空盤旋，最後返回華盛頓，總飛行時間將近4小時。但外交高層表示，該記者所指班機並非訪台專機，戰略專家張競從專業角度分析航跡圖和相關說法，認有諸多不合常理之處，懷疑此消息的可信度。

美方主動取消敏感官員訪台行程，兩岸可能的危機化解於無形，隨後蔡總統也與克拉芙特順利舉行視訊會談，結果皆大歡喜。但由於美方戲劇性地臨時取消行程，且理由顯得牽強，留下許多想像空間，各方繪聲繪影，小道消息在網路廣為流傳，甚至成為有線電視談話節目的素材。這些流言缺乏事實根據，本不值一提，但值此兩岸交流急凍、人民敵意高漲之際，任何可能引起兩岸之間或各自內部無謂的仇恨、反感，或製造敵意螺旋的事，不但沒有必要，更恐怕會導致人心躁亂、社會不安，應有正視的必要。

情緒性言論造成兩岸誤解

美國臨時喊停克拉芙特訪台行程，確實不尋常，協助政權交接的官方說法難以服眾。一說是國務卿蓬佩奧為遮掩出訪歐洲被拒的羞辱，或說川普政府屈從新任總統拜登的壓力等，但最符合大陸網民「想像」的，應是戰狼外交奏效。還有說法指是因為大陸準備採取強烈的軍事行動因應，不排除派遣戰鬥機群伴飛訪台專機，甚至進入我方領空。中美經過激烈熱線交涉，美方終於退讓而取消行程，避免了一場可能的擦槍走火甚至大戰。真實原因外界無從察考，亦非本文目的。

基本上這些傳聞是先認定《南華早報》記者的報導為真，咬定該班機為克拉芙特訪台專機，經3、4小時盤旋後放棄原訂計畫返航。但《南華早報》的報導有許多疑點與錯誤，已有許多文章提出質疑，真相究竟如何，需要有足夠證據才能確認。倒是其中大陸戰機伴飛的情節與畫面，十分類似大陸媒體《環球時報》總編輯胡錫進的言論。胡錫進在一些公開場合及該報社論中都曾表示，若國務卿蓬佩奧膽敢訪台，屆時解放軍戰機會飛到台灣上空，會在台北的總統府低飛呼嘯而過。

《環球時報》雖有官方背景，但風格類似英美大眾化的「小報」。胡錫進作為該報總編輯，言論也是這種風格的代表，思想與言詞都十分犀利，卻常常有語不驚人死不休之勢。他對許多爭議性事件，尤其涉及軍事、西方、香港、兩岸等議題，在眾多大陸媒體保持沉默或等待風向時率先發聲，往往引起外界關注，其強烈的民族主義情緒和尖銳用詞，往往被有心的西方媒體誇大。類似胡錫進的言論在台灣也流傳很廣，有些人未經細察慎思就被一些情緒性的字眼所帶動，順手轉發，也有人刻意用來刺激民眾的反中情緒，徒增社會的對立和兩岸的誤解。

大陸領導高層在許多場合一再表示，和平統一的方向不變，也有學者提出最大程度避免兵戎相見的「智統」主張，在兩岸關係緊張的情勢下，部分大陸媒體、網路難免有武統的過激言論出現，但和平統一仍是大陸官方的主旋律。

以對話控制分歧才是正道

《旺報》一貫主張兩岸和平融一，兵戎相見只會親痛仇快，不論基於任何立場，出於任何用意，鼓吹、散布、製造兩岸對立與仇恨的言論，我們都應該予以辯駁反正。

台獨並不現實，武統將是中華民族的歷史頓挫，兩岸以對話控制分歧才是正道。希望社會自覺，在這個社群媒體發達的時代，每個人都是一個平台，擁有自己的大聲公，正因為如此，每個人對自己的言論或意見的傳播更要有高度的自覺，不要讓自己變成「胡錫進」。《菜根譚》有言：「有一念而犯鬼神之忌，一言而傷天地之和，一事而釀子孫之禍者，最宜切戒。」每一次轉發、按讚或發言前，不妨細思。