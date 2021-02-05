外交部本來已經和蓋亞那談好準備設立「台灣辦公室」，卻因中國「戰狼外交」的極限施壓，外加2萬劑新冠疫苗的贈與而破局，蓋亞那政府被迫「糾正錯誤」朝令夕改對台灣終止協議，北京方面如此無所不用其極窒息台灣外交空間，至今仍未聽到美國拜登政府依據「台北法案」出來說句公道話。

日前美國軍方智庫蘭德公司出爐最新報告：《實施約束：美國區域安全政策的變化，以實施現實主義的克制大戰略》，內容要意為承認中國已經崛起，但不需誇大中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗對美國的威脅，認清時局現實避免資源過多投入與過度準備，進行戰略收斂針對西太平洋區域除非中國出兵侵略日本、印度，否則皆無關美國核心利益，不用去管。

眼尖的讀者應該注意到通篇報告隻字未提台灣，台灣彷彿徹底被消失，在這個成立於1948年，以研究美國重大軍事戰略著稱於世的蘭德公司眼裡，台灣之於美國似乎無關緊要。無獨有偶，近10年裡一再提出降低對台灣的承諾，減少對台軍售的史文，亦主持撰寫了昆西研究所的最新報告，主題是《改善美中危機管控，緩和台海緊張局勢》，主張美國必須不模糊地重申一個中國政策，尋求減少台灣海峽的軍事化。

川普國安顧問波頓在他《事發之室：白宮回憶錄》書中亦揭露，川普考慮「賣台」，但後來衡量「拿台灣換北韓」不是一個好買賣而作罷，其實就連拜登新科國安顧問蘇利文也曾有過「棄台」的念頭，2011年他作為時任國務卿希拉蕊辦公室主任，一封「拯救我們的經濟，拋棄台灣吧」為題的電子郵件2017年被維基解密公佈，文中建議歐巴馬政府放手讓中國併吞台灣，藉此換取中國政府註銷對美國的1.14兆美元債權，讓美國政府在不增稅的情況下減緩可能到來的國債危機。尤其希拉蕊回覆「我看到了這篇文章，我覺得這想法很聰明，讓我們來討論吧」，台灣民眾餘悸猶存。

即使在蔡英文自我感覺良好「台美關係史上最佳」的甜蜜時刻裡，基於美國自身核心利益的算計，台灣可棄、可賣的討論依舊甚囂塵上，只是民進黨政府報喜不報憂，這方面的訊息在台灣輿論場被淡化處理，甚至視若無睹、置若罔聞，但蒙上眼睛就以為看不到，捂上耳朵就以為聽不見，自欺卻欺不了人，實情是中國已經崛起，為了台灣而與中國全面對抗，美國顯然力不從心，何不換一個方式，降低對台灣實質性承諾的考量，一直是美國華盛頓智庫中國政策的選項議題。

如今美國自顧不暇之際，拜登亟欲修補內部政治分裂並得在執政第一個百日必須取得控制疫情的明顯進展，不然未來4年民主黨政府就沒戲唱了，蘭德公司審時度勢建議美國外交政策、軍事佈建、國際戰略應轉向節制、全球收縮；台灣應該自立自強務實面對內外挑戰，自我調整求取與中美雙邊關係動態平衡，避免首當其衝， 希望教召改「1年1訓、1次14天」可以英雄無用武之地。

（作者為台灣青年聯合會理事長）