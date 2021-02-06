農曆春節的色彩越漸越濃，春節中人人都津津樂道的一個話題就是「吃」，家人、朋友們不聚在一起吃一頓似乎就沒有過這個春節。

私人訂製外出旅遊，當然自有與旅遊團不同的地方，我們也用吃來舉例說吧。

在台灣，一天24小時，你隨時餓了，隨時在街角都找得到吃的東西。一年365天24小時不打烊的7-Eleven、誠品書店，任何一個街角的便當、牛肉麵、滷肉飯、夜市裡花樣翻新的格式小吃，蒸、煮、炸、燉、熱的，冷的、冰的……只要你想吃，隨時隨地都有誘人的吃品在等著你。

台灣（北部、中部、南部等）各地的夜市絕對是不能不去的地方，遊客們在這樣的地方徜徉，對於吃貨們來說可謂幸福來的就這麼容易，滿眼、滿嘴、滿心都洋溢著幸福的氣息，於是，吃貨們自然滿心歡喜地大快朵頤。

至於減肥，那是吃幸福以後的事情了。

淹沒在台灣阡陌眾街巷中的吃店中，在挑無可挑的吃品當中，如何掏到最佳吃品，如果你不是台灣本地的吃貨，當然就沒有這個功力。

味道最正的滷肉飯；經營60年之久的魚蛋麵（粉）；從1912年開始經營到現在的甜品店；看著都流口水的鹽淑雞，越吃越想吃的鹵豬手；檳榔好吃不敵檳榔西施艷等等，這些都是我們私人訂製的旅程中的一部分。

《新週刊》雜誌曾經一篇——「你必須體驗的101件台灣事」中關於吃，就寫到——水果當飯吃；在餐廳點一份「大陸妹」；吃冰吃到頭痛；嘗到正宗的台灣奶茶；就著貓空的星空喝茶；放心吃大蜜餞；到W台北喝一杯Green Tea Mojito。

一日三餐的吃與喝，在台灣市井人家中已經昇華成生活的藝術，台灣人對吃品的傳承在街頭巷尾人家的手藝中盡顯風采。

（董婭宇/深圳市）