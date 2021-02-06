曾為「政治金童」的趙少康，宣告重返國民黨並擬參選黨主席。藍軍聞訊，有士氣大振、認為少康中興在望者，亦有期期以為不可者。藍營熱鬧，綠軍不遑多讓。有譏諷連篇者，有如臨大敵者。像是民進黨秘書長林錫耀，便在中常會裡，提醒黨內要關注中廣司法案件。林錫耀之心，路人皆知，不過是要戳老趙心頭的「中廣結」，亂藍軍的陣腳；只不過，林錫耀此舉也攪動了NCC撤照中天的馬蜂窩。

小林槓老趙，老金童大表不滿，痛批林錫耀和民進黨，做甚麼總要有一個限度。他說，「你可以把中天幹掉，放華視進來嗎？黨政軍退出三台都是假的！」老趙說，前總統馬英九任內年代綜合台被NCC收回去，馬認為這不是他做的，NCC是獨立機關，但委員是誰提名？做了這麼重要的決策，可以不負責嗎？趙少康說，如果他將來當選總統，「我會叫華視退出52台，把52台還給中天！」

老趙衝冠一怒為52台，彷彿理直氣壯。其實，謬矣！

馬英九辯駁，任內年代綜合台被NCC收回，不是他做的。趙批馬，NCC是獨立機關，NCC委員既是馬英九提名的，NCC的決策，馬怎能不負責？依趙少康的邏輯，既然NCC是「獨立」機關，那麼，何以他「當了總統，就可以叫華視退出52台，把52台還給中天？」當了總統就可以將「獨立」機關晾在一旁，直接命令華視退出，那跟NCC千方百計要將中天幹掉，護駕華視進駐52台，又有甚麼差別？不就是五十步笑百步嗎？

「你可以把中天幹掉，我當權，也可以把52台還給中天。」當然，老趙的意思是以其人之道還治其人，非法關中天，先合法還給他再說。然而，這樣的思維，恰恰證明，藍綠兩黨，骨子裡都還是希望能掌控媒體為我所用。在台灣，黨政軍退出媒體，不過是在野黨奪權的藉詞。即使法有明文，遇有友黨人士想要收購媒體，法內有但書，法外有例外。黨政軍照樣能長驅直入媒體。

風水輪流轉，哪天，在野黨一旦執了政，抓了權，黨政軍照樣換上一張新面具，隱身在媒體裡，繼續洗腦民眾，繼續為當政者張牙舞爪、威嚇在野黨！惡行循環，何時能了？

環顧全球民主國家，從來沒聽說媒體的執照發放與定期更換，需要政府審查、批准；更沒有聽說哪個民主國家設有監理機關可以過問媒體的經營策略、董監事人選、乃至於每日的新聞報導內容。事實上，號稱師法美國FCC、英國的OfCom的NCC，橘逾淮為枳，一開始就走入了歧途！

趙少康若真有捨身為黨、獻身為國的大抱負，那麼，何不宣告天下選民：修改NCC組織法，NCC不再負有監管無線廣播電視、衛星廣播電視頻道、有線電視系統的任務；徹底廢除NCC監管媒體、審照、核照與換照的一切法規與條款！還給媒體一個「不黨、不群、不思、不賣」、乾淨的經營環境！至於黨政軍介入媒體的問題，則規定媒體一律公開發行的、上櫃上市、公開全體股東的背景，黨政軍和特定金控集團與企業控股超過49％者，一律於媒體版面、畫面、螢幕，加註說明，以供閱聽大眾自行選擇。

「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭！」用這句話來形容長期在戒嚴體制下生活的台灣各政黨、政治領袖、媒體、和閱聽大眾，還真是貼切呢！

（作者為資深媒體人）