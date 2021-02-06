罷免黃捷案，創下台灣罷免史上最高的投票率，雖然同意罷免票略為落後，但是差距不大，這證明罷免門檻是公平的，沒有「報復」的問題。

罷免沒有過關，但是同意票距離門檻極為有限，這表示黃捷之前「切割萊豬」的策略是成功的。黃捷是民進黨的附庸，她沒有辦法反萊豬，卻也不敢表態支持萊豬。如果黃捷有明確「挺萊豬」的言行，幾乎可以肯定，這次的罷免案一定會過關。

顯然，在台灣人民心中，「落跑」跟「直接挺萊豬」還是有一定的差別；以「反萊豬沒有在罷免理由書」當作不同意罷免的理由，更證明了民進黨根本無法在萊豬議題正面對決，只能切割迴避。

這也就是說，黃捷的不被罷免，無法複製在陳柏惟與吳思瑤身上，因為這兩位中央民代，都是在護航萊豬的法案投下贊成票，並且言行舉止也都贊成開放萊豬的政策。就好像王浩宇的情況不適用於黃捷，黃捷之於陳柏惟、吳思瑤，也是如此。

當然罷免是一個雙面刃，部分人士也在擔心，推動罷免，會不會自己面臨反作用力。但擺在面前的問題是，沒有罷免，就不會有公投。

「反萊豬」公投已經突破50萬份，遠遠超過門檻，但別忘了，是什麼讓公投可以進入第二階段？原本中選會是雞蛋裡挑骨頭，要把公投提案退回，那時台北市議員羅智強怒嗆「沒有公投，就全台罷萊委，把罷免當成公投」，成功的給予中選會壓力，也才有後來的公投成案。

也有人說，既然公投已經成案了，那好好的拚公投就好了，還需要繼續推動罷免嗎？還有必須面對的是，國民黨在南部的民代，也很容易成為民進黨報復罷免的受害者，那怎麼辦？

問題是，放棄罷免，中選會可能就敢刁難公投，讓反萊豬趕不上今年828，直接拖到2023年；以及沒有了罷免案的保溫，從現在開始到828，如何持續讓人民關注萊豬議題。

「拖」是民進黨處理萊豬的主要策略，讓在野黨罵，罵到人民都聽膩了，罵到點閱數下滑，到時萊豬議題就過關了。是「公投加罷免」，讓民進黨的策略失效，現在如果要放棄罷免，真的那麼有把握，公投可以過關？

而對中部鄉親來說更無奈的是，罷免陳柏惟除了萊豬，還有空汙議題。整個民進黨的中部立委，都在護航民進黨「以燃媒取代核能」的政策，如果陳柏惟罷免成功，其他民進黨的立委，還敢讓中火火力全開嗎，還敢說「中火除役不拆除」嗎?

至於民進黨可能的「報復罷免」，那也要師出有名。例如謝龍介所在的選區是深綠，但深綠也是善良、厚道的台灣人，真的會因為謝龍介反萊豬，就去罷免他？民進黨若真的這麼做，後座力將難以想像。

（作者為野台製作人）