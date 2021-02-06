繼王浩宇在1月中旬被罷免成功，今年的第二場罷免結果6日晚間出爐，並不意外地，罷免黃捷以未通過告終，同意票55394票、不同意則在65258票。總體來說，藍營雖輸，但卻輸得漂亮，綠營雖贏，卻已使出渾身解數。

從選區結構來看，相較於中壢藍大於綠，鳳山雖非深綠，但也是綠大於藍的選區。在2020大選裡，國民黨在中壢立委贏民進黨1萬票，然而綠營在鳳山立委可是贏了藍營13%，將近3萬票在高雄市長補選一役，民進黨更是贏了將近5萬票，國民黨只拿了33561票。

此外，相對於同黨王浩宇，民進黨這次可是上到總統蔡英文下到立委許智傑都跳出來支援從時代力量退黨的黃捷。以大數據系統來看，從王浩宇被罷免成功之後到罷免黃捷投票這段期間，黃捷的文字雲關鍵字影響力，若100為滿分，許智傑、民進黨、蔡英文竟分別高達79.5、77.4和76.3，可見綠營在此次罷免介入之深。從罷免最終不同意票高於同意票的結果來看，民進黨在綠大於藍的鳳山確實發揮了很好的陸軍優勢。

然而藍營的表現也可圈可點，雖然在1月中旬國民黨智庫就透露一份罷捷不同意45.4%、同意僅23.5%的民調，早知敗局已定，但卻並未放棄，最後時刻黨主江啟臣更與近日話題人物趙少康拍攝影片全力催票，展現團結氣勢。因此最後罷捷同意票仍算開得亮眼，雖不如2018年的韓流，但卻比去年高雄市長補選高出2萬票。甚至，比2014年在鳳山的議員得票48000票還來得高。可以說，在一定程度上穩住藍營在高雄的氣勢。總體來看，在民進黨全力動員的情況下，這場罷免也只贏8%左右，比2020立委贏得還少，並非壓倒性獲勝，對藍營傷害相對有限。

在過去，藍營面對打不贏的仗，時常提早丟盔棄甲，或是心懷鬼胎，按兵不動，深怕選舉失利影響自身的政治前途，但這種做法，卻是好了個人、壞了大局，讓國民黨必須承受更大的政治傷害。然而這次國民黨卻展現不同作風，即使知道選區結構綠大於藍、黃捷爭議相較王浩宇來得小、疫情影響、過年前夕等各式不利因素，但卻仍選擇全力以赴，將傷害壓到最低，並成功凝聚士氣，讓藍營不至於斷掉反萊豬與罷王成功的氣勢。

就目前來說，罷免陳柏惟第一階段5天就已經達標，勢必將會是藍營在罷捷之後的另一個新戰場，尤其考量到陳的選區結構與爭議程度都比黃捷來得不利，而民進黨很可能因為陳的負面形象和激進政治立場，不願像幫黃一樣與陳高度掛勾，因此刪Q行動將勢必成為藍營的下一個主戰場。

宏觀來看，罷王、清捷、刪Q的共通性並非綠營所說的報復性罷免，而是在於對偽第三勢力以及民粹極端主義的懲罰。罷免議員的門檻高於議員自身得票，難度本就較高，因此倘若通過，事實上就是公民意志的展現，這不可能僅憑單一政黨能做到；即使未過，政治人物也必須反思自身爭議行為。黃捷確實不若王浩宇和陳柏惟般煽動仇恨，因此罷免不通過，然而其背棄第三勢力，在這次罷免過程裡，全然投入民進黨懷抱，也是不爭的事實。與執政黨為虎做倀，還是盡在野之責監督，才是這一系列罷免的核心脈絡。

（作者為華青會副理事長）