台灣地處世界華人中心，文化素養也是華人的典範。在世界村到來的今天，台灣將要扮演極重要的角色。角色不是軍事的，不是政治的，而是文化的。一個村莊要安詳和樂，必須要有和諧相融的村民，和諧相融是身心教養的文化累積，不是短期的追趕可以幸至。幾百年來的風雲際會，使台灣成為中華文化的中心。儒道文化在民間生根，溫文儒雅、忠厚老實的性格，似可推及於世。世界村東西雙方文化的融合，勢必以台灣為借鑒。

當西方開始體會東方文化的不同，便有強大的吸引力產生，氫融合的力量是平和的，鈾分裂的力量是破壞的。大自然如此，人性也如此。當今美中的對立，不論輸贏如何，都不是世界村的方向。有史以來，王霸之間，出頭的總是強權霸道。因為兩千多年來的雙魚座時代，是邏輯的時代，邏輯的對立是霸道橫行的主因。21世紀的今天，水瓶座時代來了，這是高次元的非邏輯時代，物性的對立，將被能量的融合所取代。

人類的腦筋，分成左右兩邊，左腦司邏輯思維，右腦主非邏輯的情誼，語言文字是邏輯的，所以人類的文明也是邏輯的累積。因此當今人類有88％的人，左腦比右腦大，這是畸形的發展，使人類逐漸與大自然脫軌。尤其，因水瓶座時代，能量次元的提升，只有幾年功夫，高科技突飛猛進，5G、6G一直往更高的次元開發，不僅人們無所適從，甚至老少代溝加劇。農業時代所培養的美德，淪亡喪盡。我們不知未來的人類怎麼辦？

科技與人文都是四次元以上的高能量，如果科技獨走，人文的基因萎縮，光是左腦的人類，將不再是人類了，而是類機器人的人類，這是很嚴重的現象。這是今日，我們必須面對的大問題。人的生命有感覺與知覺，幾千年來所有賢聖，都一直在探索，那感覺與知覺的背後，能知覺、能感覺的那個講不清楚的「東西」是什麼？有人將之稱為本來面目，或虛空粉碎的大徹大悟，或禪或道，來一筆帶過，如此深不可測的語言，更令人茫然不能了解。

其實，現今科學已逐漸進入這神秘的領域，量子論似已開始揭開生命的奧秘。科學家說，在大霹靂之後，世界形成顯形（陽）與隱形（陰）的兩個世界。其交界是個具有真空性質的能量點。能量點內只有旋轉的能量，沒有物質。故稱為真空。而真空中的能量會因頻率的降低，而成為有形的物質，真空與妙有其實是同為能量的變化，故云，色即是空，空即是色。

能量旋轉時會有角動產生撓場（torsion field）現象，愛因斯坦忽略了時空的扭曲，而喪失了發現撓場這第五力的機會。相對論只論及引力、電磁、強力、弱力四力，因缺少第五力撓場的結合，不能成為統一場論，真的非常可惜。撓場是粒子旋轉時的角動量，或自旋能。它可穿越任何障礙，在宇宙中不論多遠都瞬間即至。速度是光速的千百倍。所以，有人說撓場是念頭、思想、或意識的來源。而且其性質又極像阿賴耶識。可以記憶有史以來所發生的大小情事。而將宇宙統合為一體，成為全息宇宙。

人的生命或意識都是撓場的一部分。人的感覺與知覺更是撓場現象之一，所以那不好了解很神妙的本來面目，其真相也將呼之欲出。我們試將那能感覺、能知覺的生命現象，以「覺」來代表。覺就是撓場，也可視之為生命與宇宙聯通的天線，天線傳遞的資訊也就是宇宙的資訊。所以，生命是大宇宙中的小宇宙，大小之間靠著「覺」來連通。覺知被妄念或人我的思想掩蓋，覺就失去功能，而與宇宙斷了線。

所以，我們說「覺」的時代到了，科學讓我們了解了，生命也是一種可以客觀描述的宇宙現象。佛陀說，有一天，人類將進步到大徹大悟的人將整批整批地出現，我們相信其原因在此。

「覺時代」到了，大佛由台灣出發，這「覺」的推廣也將從台灣起步。「覺」是中華文化王道思維的領頭羊，先喚起華人覺醒，再推而及於西方，當人人自覺，人人覺他。當「覺」成為普遍現象，人的左右腦將可平衡回來。平衡是宇宙的準則，陰陽平衡太極生，太極平衡，世界才會平衡。用《金剛經》的語言模式來說，是：「平衡，非平衡，是為平衡」。非平衡是指打破現狀的平衡，趨向更高次元的平衡，在這新時代平衡的進化階梯上，所有的思維都必須有新次元的考量才行。

這迎向高次元時代的階梯，並不容易，工作也很複雜，最好從像台灣這樣小小的，而且還擁有東方文化精華的地方做起，示範給世人，發揮潛移默化的影響力。「覺」時代沒有聲音的鐘聲響起了，沒有聲音才能像撓場那樣，傳播遙遠，而使世界各地進化於無形。相信這才是我們這個平台想做的事。

（作者為統一企業前總裁）