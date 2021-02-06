雞排妹的疑似被騷擾風波愈演愈烈，雖然這在演藝界可能是界線模糊，但是為了避免類似的情節不斷地發生，演藝界內部的自省，文化部從外部的調查監督，應該都要去做。雖然大學和演藝界非常不同，但最近哈佛大學對一件陳年性騷擾案的調查報告和處置值得各界觀察和學習。

2018年初，《高等教育紀事》刊登了一系列文章，指出當時哈佛大學政府學系的一位教授在哈佛任職期間曾經對至少18名婦女進行性騷擾。這些文章發表後不久，哈佛大學爭議解決辦公室就對騷擾指控進行了調查，確認這位教授過去近40年的時間多次對一些人進行了不受歡迎的性騷擾，並建議開除。

政府學系也成立了一個「系內氛圍」調查委員會，負責檢討為何系上的氛圍讓此性騷擾行為持續那麼久，該委員會最終報告中的建議之一是呼籲哈佛進行全面檢討大學各層級的程序、做法和規範的不足，瞭解為什麼哈佛無法為所有員工提供安全的工作環境。

哈佛校長於是邀請校外幾位教授成立一個檢討委員會，主要審查以下幾點。一是哈佛組織或文化的哪些特徵可能會阻止遭受性騷擾行為的人的舉報？二是當有舉報不當行為時，哈佛的組織或文化是否抑制了有效的調查和反應？最後是哈佛如何審查領導職位的候選人，以確保候選人沒有任何關於不當行為的指控，包括性騷擾？

在今年2月4日，哈佛校長發表一封公開信連同檢討委員會的調查結果，結果明確表明哈佛還有很多工作要做。如果沒有被廣泛地理解和採用，那麼現行的穩健政策和程序將毫無價值。任何經歷或目睹不受歡迎行為的人都應該知道如何利用哈佛的資源和所提供的過去案例來做出正確的反應。

同時整個大學在審核個人擔任領導職務的流程以及用於此決策的人事檔案缺乏一致性，不必要地增加了再犯嚴重錯誤的風險。哈佛不應該因為大學分權的原則而讓我們只有大學自治而沒有自責，我們對知識的尊重和對追求真理的承諾必須注入到哈佛工作的每一方面。

校長也代表哈佛大學向首先提報性騷擾案的博士道歉，因為哈佛讓她失望了，沒有即刻調查清楚並將當事人開除，結果讓她和後來其他被性騷的人遭受了巨大的痛苦，讓她們覺得被哈佛拋棄。校長也感謝被性騷的人的堅持不懈和要求正義，未來每個人都應該得到一個公正的程序，再沒有人必須花費那麼多精力和痛苦來被聽到。

所以如果性騷擾已經變成演藝界的一股暗流，那麼就必須建立明確的舉報和調查制度，而不是像現在各自表述，民眾霧裡看花，正義和真相和熟是熟非也就永遠無法澄清。如果不思此途，未來類似案件將會是層出不窮，但永遠只是花邊新聞而已。

（作者為國立台北商業大學校長）