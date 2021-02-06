時力立委邱顯智 (吳家豪攝)

從綠委鼓吹「修憲」，到大老號召「制憲」，獨派近來又開始蠢蠢欲動。這或許是由於蔡英文高票連任一年來，綠營士氣大振，藍營萎靡不振，加之美國政黨輪替後對中政策依然強硬，獨派似乎看到了勝利的曙光，不再處處瞻前顧後。不可否認，「台獨」是一部分台灣人的追求，但並不屬於大多數台灣人對美好生活的嚮往。

「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」。這是中共的施政格言，也是舉世皆然的政治倫理。台灣人民當然也嚮往美好的生活，除了更好的物質福利，還有對集體尊嚴、價值觀與制度的追求，包括當家做主，把握自己的命運等。政黨和政治人物有義務滿足民眾的這些需要。

然而，台灣人當家做主並不等於謀求「台獨」。多數台灣人的真實心態是對「一國兩制」有戒心，對大陸的意識形態與政治體制有疑慮，害怕統一後被中共統治，而不是斬釘截鐵要與中國一刀兩斷。多份民調也顯示，維持現狀者的比例仍然明顯高於「台獨」群體。畢竟，就歷史文化而言，台灣人就是中國人，中華民族意識難以磨滅。從法律上講，台灣和大陸都是中華民國領土。在經濟領域，兩岸融合發展方興未艾，中華民族經濟欣欣向榮。更不用說軍事角度上，對岸三令五申「台獨」就意味著戰爭。因此無論如何，台獨都與美好生活無關，反而是台灣人民的災難。

諷刺的是，民進黨謀「獨」雖是司馬昭之心，卻沒有獨立的膽量，更沒有實現「台獨」的本事。對內，民進黨一方面自欺欺人，宣稱台灣已經獨立，只不過暫用「中華民國」之名，故不必多此一舉宣布台獨。蔡英文本人更是對「台獨」二字諱莫如深，代之以宣示捍衛「主權」。另一方面，民進黨又不甘心「台獨」曖昧不明。從炮製「中華民國台灣」，到放大護照上的TAIWAN字樣，民進黨推動「去中國化」和將台灣「國家化」無所不用其極。關鍵是台灣的民生難題千頭萬緒，一些政客卻只熱衷於修改國徽之類的「台獨」小動作，實在與多數台灣民眾對美好生活的追求背道而馳。

對外，民進黨為了開拓國際空間，甘當川普當局抗中的馬前卒，不惜揮霍納稅人的血汗錢支付高額的保護費，甚至罔顧民眾健康開放萊豬進口。結果只換來美國的口惠而實不至。拜登政府上台後重申「一中」政策，不再像蓬佩奧那樣在台海橫衝直撞，拜登的核心幕僚更是直言美國不可能承認「台獨」。事實上，「一中」是民進黨在國際社會必須面對的銅牆鐵壁。蓋亞那政府朝令夕改，令民進黨當局來之不易的「外交成就」頃刻間化為烏有，便是最新的例證。台灣社會正為疫情和疫苗焦頭爛額，主政者卻陶醉於自娛自樂的大內宣，太漠視民間疾苦了。

無論民進黨如何詆毀，大陸端出了實實在在的惠台「牛肉」，同時誠心誠意促進兩岸融合發展。去年年末，中共出台「十四五規畫」建議稿，為台灣提供了新的發展機遇。國台辦發言人也承諾大陸將秉持「兩岸一家親」理念，繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，在更大範圍、更寬領域為台胞台企提供同等待遇。相比「台獨」的海市蜃樓與萬劫不復，維護台海和平穩定，促進兩岸共同發展，大家都過上好日子，才是多數台灣人的心聲。