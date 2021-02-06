無論罷捷結果如何，都是集體民意的展現，支持或反對，都應尊重結果。只是，民進黨在這段過程，定調黃捷若被罷掉，就是《香港國安法》首位DQ（被取消資格）的議員，這種說法不僅暴露民進黨把罷免視為「只許州官放火、不許百姓點燈」政治工具；更是再次消費香港，換取政治紅利。

自從蔡英文藉由「芒果乾」（亡國感）贏得連任，民進黨上下就鮮少對香港問題發出「人飢己飢、人溺己溺」的濟世情懷。直到近日，眼見黨主席發難搶救黃捷，就看見林飛帆再度從抽屜翻出布滿灰塵的「香港牌」，差點讓人以為他是哪位江湖術士，把香港當咒語，以為只要念念有詞，就能趨吉避凶，春滿乾坤福滿門。

只是，不曉得他是不夠認真，還是存心幫倒忙，明明民進黨喊了好些年「台灣是台灣、中國是中國」，卻定調黃捷被罷免就是首位成功被以《香港國安法》取消議員資格的民代，形同把台灣地位與香港畫上等號，把國家降為地區。

更令人錯亂的是，幾周前，當桃園市議員王浩宇確定遭罷免，民進黨發言人指控國民黨介入動員，「造成政治對立，非台灣之福」。言猶在耳，當蔡英文在民進黨中常會下達動員令，要求不能對罷捷案坐視不管時，依照民進黨標準，這不也是在製造政治對立、做非台灣之福的事？

結果，民進黨無法以同一套標準譴責蔡英文就算了，還由林飛帆打出「香港牌」動員反罷免，抹紅人民集體行使複決的權力，完全暴露民進黨是把罷免視為「對我有利才叫民主」。

民主民主，古今幾多罪惡，假汝之名以行。民進黨對香港、對民主的聲援，總是讓人不寒而慄。