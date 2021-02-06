大陸第一組自主研發「華龍一號」核電機組，已於福建福清核電廠完成試運，並投入商業運行。大陸在運、在建核電裝機容量達6593萬千瓦，居世界第二，在建核電裝機容量世界第一，並成為繼美國、法國、俄羅斯等國家之後真正掌握自主三代核電技術的國家。從此可以看到，綠營與蔡政府反核、廢核的荒謬及對台灣核工能力的摧殘，民粹誤國莫此為甚。

大陸已具備輸出核電能力

「華龍一號」核電機組成功商轉，對大陸核工產業具重大意義，這是第一台大陸自主研發的核電機組，國產化比率高達88%，可說大陸已實現核工產業自主的目標；擁有核工產業自主能力後，對大陸的能源政策與產業都有正面效益；大陸是全球興建核電廠最積極的國家，目前營運中有50個機組、興建中有12機組，規畫中的則超過100座以上；以發電量而言占比尚不到5%，但大陸規畫15年後要增加到10%，也就是說至少增加1倍以上。

大陸積極增建核電廠，帶來諸多效益：核電廠幾近無汙染、零碳排，增加核電就能淘汰煤電，藉此整頓嚴重的空汙霾害，大陸甚至有對國際作出2060年達成「零碳排」的承諾，其底氣部分就是來自核電的增加。而因為大陸本身對核電有龐大且長期的需求，因此有條件培養出本身的核工產業。

具備自主核工技術後，除了成本可降低的優勢外，一來不必擔心被國外，主要是美國阻斷技術與供應，例如美國已將中國廣核集團及旗下3家企業列入禁運清單，禁止出口民用核技術；二來可出口輸出核電，最著名的當然是大陸承攬英國核電廠案，雖然因政治因素干擾，此計畫仍有變數，但大陸具備輸出核電能力已明顯可見。

回頭看台灣，台灣在1970年的十大建設開始規畫、興建核電廠，之後是核二、核三廠，一直到核四計畫時因逢反核運動，導致計畫走走停停、成本不斷增加，最致命的當然是蔡政府上台後，不顧中南部民眾因火電廠汙染而健康受損、也拋棄能源來源分散的風險原則、更無視反核早已被全球先進國家與環保團體揚棄的事實，堅持推動全面廢核政策，核一已除役、核二亦即將除役，核四當然也不可能重啟，落到要拆除的命運。

台灣反核氛圍對核工能力造成很大的傷害，核工人才流失、核工經驗與能力不進則退。十多年前，台電核電工程人員常受邀到大陸交流，甚至擔任顧問，如今大陸核電已出海搶標案，台灣核工產業能力卻在崩壞中；年輕人當然不願意投入一個眼看就要「除役」的產業，大學核工系早已被迫改名，以免招不到學生。

遲早面對缺電與空汙問題

即使不跟大陸比較，就拿同為亞洲四小龍的南韓相比，南韓核電占發電總量約1/3，多年深耕後已具備自行設計與輸出核電能力，原本聲稱要廢核的文在寅上台後，務實的調整為「不建不延」。

更諷刺的是：反核、廢核搞半天，結果發現近在咫尺的對岸，就有許多核電廠商，以距離台灣中部最近、只有126公里的福建福清電廠而言，已經完成運轉中有5部核電機組，另有一個機組還在興建中，與台中的距離比核四還近得多，而且沒有山脈阻擋，對台灣中部的核災威脅更甚於核四。除福清核電廠外，距離台灣較近的福建、廣東、浙江三省的沿海，就有8座核電廠、超過30部核電機組，大陸沿海人口數目遠遠高於台灣。

鑑於核電帶來的諸多效益，大陸持續增建核電廠；反核者可能指責大陸是極權政府，可以「無視人命」擴建核電；那麼，要建新核電廠的英國是極權政府嗎？讓該除役核電廠繼續延役的美、法也是「無視人命」嗎？

核電安全不是問題，問題是蔡政府與反核人士把核電妖魔化，毫無專業的鼓動民粹，如果核電真如蔡政府所說的危險，必去之才能有安全的生活環境，那麼，為什麼除德國之外的歐美先進國家無一廢核？德國堅持廢核，如今已成為減碳劣等生。

台灣核工註定崩壞，未來更要面對電力供應與空汙惡化問題；當全國都視台積電為「護國神山」，為台積電鼓掌叫好時，卻忘了台積電繼續發展必然要持續擴廠、往更高階技術發展，其電力需求也將三級跳，廢核後的台灣，電力真能供養得起嗎？