中國大陸遊客的「台灣情結」除了人文、美食、美景之外或許還包涵老兵、眷村等話題。如果說1949是海峽兩岸分水嶺的話，那麼1949與老兵與眷村與鄉愁與台灣人與外鄉人都是繞不開的話題。

台灣的寶藏巖或成為賦有兩岸歷史意義的一個人文活化石。

在台北人文氣息濃厚的台灣大學和台灣師範大學附近，有一個昔日違章建築聚集的村落——寶藏巖。

台灣的寶藏巖原本是靠著虎空山北麓山坡建起的一座山寺，1960年以後，從中國大陸遷移到台灣的軍人以及駐守當地的老兵、退役軍人、弱勢族群紛紛進駐到寶藏巖，依山建起了大量違章建築，這些被稱為「眷村」的建築層迭不一，交錯密布，後來延伸竟達4公頃、200多戶的規模。

歷經40年後寶藏巖村落老舊加上年久失修，生態環境也無法負荷激增的人口，人們的生活品質開始降低。對於這樣的聚集部落該不該保存、原住戶安置等問題在當時引起很大爭議。

時任台北市文化局局長的龍應台集社會各方人士、團體的討論與研究，推動了一連串的聚集部落保存方案，最後，寶藏巖才得以保存下來。

確切的說，寶藏巖是60年代台灣的違章建築，是層層迭迭的狹窄屋舍，是保留著台北幾代人居住記憶的一個聚集村落。屋門口的老樹、一塊塊奠基的河邊大石頭、一層層石梯都留下了外鄉人家的歡聲笑語和鄉愁與苦澀。

在寶藏巖的村落旁有一「安宅」上面寫到：安伯伯來自湖南省，民國五十年左右來到寶藏巖，租房子，原居住在230巷38號。整建後，換居現址。現住處房由陳家所自立建造，屬於第一批遷移至寶藏巖的榮民。

台灣寶藏巖或成為歷史1949意義上一個人文活化石，曾經書寫這歷史的人們正在離我們漸行漸遠。

我們走訪寶藏巖的那天，剛好在村落的路邊排檔一角遇見了徐伯伯，徐伯伯獨自一人坐在那裡或者他準備吃午飯。

乘著空檔時間，我們一行人與徐伯伯閒聊起來。

徐伯伯在寶藏巖眷村已經住了20多年，祖籍山東省，是1949後從中國大陸來台灣的軍人，當年他是17歲少年。我們的話題自然聊到他是如何來台灣的，當時他經歷的戰事情況等，歷史雖然已經過去60多年，但是，徐伯伯說起當時的經歷似乎像是昨天發生的事情，那些年，他經過的每一城市，經歷的每一次大小戰役，都如數家珍細細向我們道來。顯然，徐伯伯是一位健談的老人，從歷史到如今，他都沒有忌諱地聊著。

在告別徐伯伯之後，離開了這個給我們每一個人都留下深刻印象的台灣寶藏巖。

（董婭宇/深圳市）