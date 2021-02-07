兩岸原本同文同種，1955年中共開始字體簡化，1964年發布的簡體字大約有兩千二百餘字，2013年版本的《通用規範漢字表》簡體字大約兩千五百字左右。

1949年國府遷台，兩岸因生活型態與社會發展有所不同，語言使用各有新創的用語用詞，由約定成俗而自然傳播，沒有確定動機的脈絡依循，憑藉大眾日常口語流傳，有的用語其來有自可追溯出處，部分已不可考，有些反映生活，像大陸的順口溜。有些會心一笑，像雙關語，有些頗具創意。現今藉由網路傳輸的使用方便，新詞新語兩岸自然交流無礙，未因簡體字、繁體字有所阻礙，這些流行用語有些出自電視、電影，有些來自方言轉變，有些很無俚頭，有些腦筋急轉彎，有些似乎又有點哲理，且經常在言談中不經意的順口而出，此乃易學、易記、好用，且能表達人生境遇、反映社會現實，以致廣為流行使用。

兩岸發燒流行用語

（一）像極了愛情：2019年在對岸就相當流行，對岸流行歌曲《我曾》的作詞者：隔壁老樊，作曲者：隔壁老樊，編曲者：黃超。大陸網友在「網易雲音樂」對《我曾》這首歌的評論：「玩歸玩，鬧歸鬧，曖昧上頭的那幾秒，像極了愛情」，此則評論形容得相當貼切，吸引了許多大陸網友轉傳，以致流行用語「像極了愛情」水漲船高，後來也紅到台灣，且廣為使用，尤其遇到部分疑難雜症費時費心不好搞時，或是遇上問題情節複雜多端難處理時，末了都補上一句「像極了愛情」。

（二）肉搜：中國大陸用「人肉搜索」，「人肉搜索」一詞早在2001年中國的網路文化出現於貓撲網，本意為單純的人工操作。在香港用起底（起出目標的底細），或網路起底（該詞源自高登論壇），或透過搜尋器以匿名爆料方式，將目標人士的底細公諸於世，此語詞2000年前已起用，比中國大陸網路上使用的「人肉搜索」歷史更早。在英語中該用語相當於中文的直譯「Human flesh search engine」，人肉搜索也常被稱為「doxing」（或作「doxxing」），該詞來自「dox」，衍生於「docs」，即「document」（檔案）的簡寫，特別指「收集並發布某個人資料檔案」的動作行為。肉搜在網路界，已成為網友日常使用的工具，任何雞毛蒜皮的小事，一經起動肉搜，就像攤在陽光下，沒有隱私，被透視得一覽無遺，遠從祖宗八代，近至穿開襠褲，完全被起底無所遁形。

（三）小鮮肉：老子《道德經》第六十章有：「治大國，若烹小鮮。」有小鮮但無肉，小鮮肉最初是粉絲對自己男偶像的暱稱，相對年輕女星則稱為小鮮花。現今小鮮肉指年輕、俊俏、感情經歷單純的肌肉男，予人溫暖陽光般感覺的男子，或出現女大男小的緋聞戀情故事。

（四）暖男：2014年1月23日《人民日報》發表2014網路用語報告，選出25個最流行的網路熱詞，這些網路流行新詞具有爆炸性的傳播效應，暖男一詞包括其中。2017年一部集合劇情、愛情等的大陸電視劇《暖男記》，全劇共30集，播出後，暖男一詞廣為流行，且被定義為細緻體貼、顧家負責，溫暖陽光感的男子。陳其邁2020年競選高雄市長時，也以暖男形象宣傳競選，雖然年齡不小，但打敗國民黨的小鮮花李眉蓁。

（五）渣男：一般意義上的渣男是自我感覺不錯、極度自私、擅長索取、不負責任，以玩弄别人感情為樂的使壞男人。一部幻想言情的網絡小說，《來自未來的渣男》，作者暗蒙，致使渣男從網路迅速擴散成為社會大眾用語，兩岸皆然。

（六）甩鍋：甩鍋（Throw the pot）原本是網路流行語，流行於「英雄聯盟」線上聯網遊戲，意指推卸責任，企圖將自身的矛盾轉移到其他地方去，讓别人來背黑鍋的意思。新冠肺炎擴散全球，川普把新冠疫情的的元凶指向對岸，大陸也毫不客氣反擊，指控川普推卸責任，無法壓制疫情，媒體則趁機報導中美相互指責對方甩鍋。

電影電視流行用語

電影電視引響力大，擴展面廣，傳播速度快，偶爾也伴生流行用語，現今仍火紅的用語有：

（一）大腕：大陸流行用語大腕，原為一部電影片名，2001年由馮小剛執導的賀歲片，是一部黑色幽默的喜劇電影。現大腕被視為大牌人物的代名詞，台灣引用甚少。

（二）小三：此用詞出自於偶像劇《犀利人妻》，2010年台灣電視公司、三立電視聯合出品，該劇由隋棠、溫昇豪、宥勝、朱芯儀等人主演。2010年11月5日台視首播，邊拍邊播，2011年創造高收視率，「小三」（形容婚姻的第三者）一詞也成為兩岸時下流行用語。對岸與小三有關的順口溜：一怕老婆拼命，二怕情人懷孕，三怕小三有病，四怕被起底投信。順口溜的表述，多少反映、反諷現今兩岸政壇的歪風。而小王則是介入婚姻的男性的第三者，與已婚女性的曖昧關係。社會現象複雜世風不古，吃軟飯養女人改由小王小三取代，成為現今的流行用語。

無俚頭流行用語

（一）很有梗：很有看頭的意思，很好笑的意思。現在年輕人經常把「有梗」放在嘴邊，梗字本意為植物的枝莖，如「花梗」、「菜梗」，現常在媒體看到的是某某人因心肌梗塞不治，所出現有關的「梗」字都與好笑、有看頭無關。與好笑有關的用字「哏（ㄍㄣˊ）」是相聲中的慣用語，哏是滑稽有趣的意思，對口相聲演員因角色不同，而有「捧哏」與「逗哏」之稱，藉以逗樂觀眾。在網際網路文化中，「哏」常被誤寫成「梗」，因此「有哏」無俚頭的變成「有梗」，但仍為大眾流行使用。

（二）很機車：指做事不乾淨利落，拖拖拉拉，很不上道，或表現出讓人討厭的行為，相當於閩南話的很龜毛。起源無可考，有好事者引台語發音的「GY（機）掰ㄝ（假掰的）」，（GY）轉成國語發音的機，並在機字後接個車字，變成「很機車」的流行用語，並以此為「很機車」無俚頭的使用源起，似有穿鑿附會的瞎掰之嫌。現在大街小巷機車橫衝直闖，著實也讓路人有「很機車」之感。

（三）搞飛機：是搞什麼名堂的意思，常常在兩人對話中聽到：「你到底在搞什麼飛機！」就知道代誌大條了，搞飛機也有搞怪的意思。來源也無可考，現今一般人也無俚頭的跟著用，也很自然的視為日常用語。

接地氣流行用語

（一）很夯：很流行的意思，很時髦的意思。是晚近熱門的流行用語。廣東話的夯，讀作短音的勒，語音似有相近，意思是很能幹，這個字由大和力兩個字組成、也有力氣大或能力強、高效率辦事的意思，不是新創的火星文，目前香港也正夯此用字。

（二）買單：「埋單」為粵語結帳的意思，原本是香港餐飲業用語，後來流傳至海外華人地區，再傳入中國大陸和台灣等地，在講國語或普通話的地區，則訛傳為買單，因為粵語的「埋」與國語的「買」發音十分相近，因而將錯就錯的使用。

（三）撩落去：有拚了、豁出去了、不怕死的行為表現，台語 liau´ ･lo ･k‘iʟ 是明知有風險仍奮不顧身幹下去的意思，liau´ 的台語本義是徒步涉水，或者渡船過河時，遇有較淺的溪流則徒步涉水而過。撩落去一詞現為下定決心絕不後悔，有置之死地而後生的氣概與心情。

（四）啥米碗糕：是什麼東西的台語發音，台灣地區主要族群以台語為主，尤其在中南部，多以台語交談做生意，這是啥米碗糕？是經常使用的驚嘆問句，要融入社會，與民眾接觸交往，懂得瞭解地方語言才能接地氣。（徐天佑/高雄）