火鍋是冬天必吃的美食，特別是外面天寒地凍，與親友來一鍋熱騰騰，又香又燙的火鍋，真是無比快意，但如果說到要去哪裡吃一鍋道地的麻辣鍋，位於宜蘭市的「六眷村麻辣鴛鴦鍋」，光是看湯底及聞到鍋內自然散發出的香氣，就讓人食指大動、垂涎欲滴，如不立即坐下來好好吃個痛快。

原本從事建築業「六眷村麻辣鴛鴦鍋」老闆梁先生，本身也是美食愛好者，為了讓大家吃到道地、美味的麻辣火鍋，特別親自跑到大陸，花了6年的時間將整套功夫及美味秘訣學回台灣，他說店裡的麻辣鍋是以26種香料依照特定比例調配，他因為怕「走味」，在學習過程時還特地準備了公克秤，將每一種香料的重量、比例翔實紀錄，並且寫成一套SOP（標準作業程序），因此每一鍋都是經典，不會出現差異，散發出來的都是天然香氣，絕不是刻意以牛油「壓香」那麼簡單。

祖籍在湖南的梁老闆，也從父親手上學到了製作臘肉的祖傳技藝，因此店內還有販售獨一無二的「牛臘肉」，經爆香熱炒後美味無比，吃過的人都讚不絕口。

最棒的是，「六眷村麻辣鴛鴦鍋」的麻辣鴨血湯底是無限供應，有本事吃多少，店家就供應多少，另外還會加贈一份招牌刀削麵，種種美味讓每一個上門的客人，即使肚子早已吃撐，卻依然捨不得放下手中的碗筷。