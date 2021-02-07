行政院公平交易委員會新任主委李鎂於2月1日正式就職。這位原任經濟部商業司長，經總統提名及立法院行使同意權認可後，轉任公平會主委的資深文官，於交接典禮上公開揭示，未來施政將聚焦包括讓行政程序更透明、加強對外溝通，以及掌握數位經濟發展趨勢讓法規與時俱進等三大重點。乍看之下，她的這番就職演說，似乎只是新官上任的例行套路，令人覺得缺乏新意。然而，如果進一步解讀其談話內容，其實蘊含了諸多值得正視省思與期待的課題。而當然，在未來四年的任期中，公平會是否果然因而脫胎換骨，展現不一樣風貌與績效，則有待後續的追蹤觀察和檢驗了。

李鎂主委在就職演說時，開宗明義的就強調，公平會設立的主要任務，就是要維護優質經商環境，維持良好的公平競爭秩序，以維護消費者權益，同時也能促進經濟繁榮。沒有錯，這些本來就是公平會組織法明文規定的基本職責。就如同另一個行政院轄下的獨立機關國家通訊傳播委員會，組織法也明訂其基本職責就是要在維護媒體專業自主的同時，促進通訊傳播的健全發展。然而實際運作下來，通傳會卻只聚焦於對媒體的監管、處罰，甚至於撤照，而對於傳統通訊傳播產業面對網路新時代所帶來的衝擊與挑戰，卻是不聞不問，或者說是愛莫能助。也正因為有這樣的他山之石，因此未來公平會是否在維護消費者權益，及良好的公平競爭秩序的同時，也能兼顧維護優質的經商環境，自然也將是公平會的最大考驗了。

進一步逐一解析今後公平會施政的三大重點。首先，有關讓行政程序更透明，李主委強調如何強化執法效能，本來就是公平會施政的重中之重。具體作法則包括應讓行政處分的論述更深化，以及簡化流程，訂出明確的SOP讓大家可以遵循。她並感性的指出，公平會應該是企業發揮競爭力的助力，而不是阻力。

解析李主委的這番論述，其實本來就是政府設立公平會的應有之義。因此真的算不上有何新意。但從另一角度來看，卻是反射出原來公平會連這些基本功能都沒有做到，以致有勞新任主委重申強調，並與公平會的同仁互勉。未來執行公務，不只不應該成為限制企業發揮競爭力的阻力，更應該自我期許能夠成為助力。

其次，有關要加強對外溝通，李主委強調除了要定期舉辦業務說明會，好讓各界知道其背後的理由為何。更有意思的是，具法律專業背景，同時還曾考取律師證照的她，在致詞中特別提醒同仁，要放下法律人的說話方式，要「講人話，不要講行話。」

解析這番論述，其實同樣是缺乏新意，但無疑也點出向來公平會對外溝通的積弊與罩門。然而，除了在公平會層次的互勉自勉之外，放眼其他行政單位，同樣也應自我檢視，除了依法行政執行公務之外，到底在對外溝通上是否只是虛應故事，以及是否有意無意的盡講些官腔官調，而卻未曾措意於如何提升溝通效果。

被李主委列為第三個施政重點，也就是公平會未來應掌握數位經濟發展趨勢，讓法規與時俱進，相較於前兩項重點，無疑才是重中之重。也是包括公平會，以及整個行政體系，乃至於當前舉世各國政府施政，都必須面對的考驗與挑戰。以最近成為媒體報導焦點的美國華爾街GME事件為例，最新的解讀認為這是進入網路時代以後，網路鄉民踵繼改變傳統媒體、改變零售通路，以及改變民主政治的選舉樣態之後，進而也試圖改變華爾街傳統的交易模式。除此之外，中國大陸近期來加強對金融科技的監管，讓阿里巴巴所屬螞蟻集團原訂在陸港兩地以IPO方式上市的方案硬生生被遏阻；以及在大陸國家市場監管總局於去年底祭出互聯網平台反壟斷相關規範後，近日破天荒出現兩大網路龍頭，也就是抖音和騰訊的正面交鋒，各執一詞互告對方壟斷或侵權。這些活生生的案例，恰恰印證李鎂主委所言，面對跨領域經濟活動持續發生，既有的法規自然也應隨著數位經濟發展做滾動式調整。

然而，有關這一點，就舉世各國來看，僵化的法規要與時俱進的做滾動式調整，可真是知之不易，行之更難。而最後，哪個國家、哪個部門，能夠真的做到，自然也將成為施政績效以及國家競爭力的檢驗指標了！