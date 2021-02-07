罷免黃捷案沒有通過，陳柏惟說是「邪惡戰勝不了正義」，把反對黃捷的民意貼上「邪惡」的標籤。陳柏惟你真是夠了，這種立委不罷免，還有天理嗎？

每一次選舉，都會有贏有輸，這跟正義、邪惡有什麼關係？按照陳柏惟的邏輯，王浩宇被罷免成功，王浩宇是邪惡的；林佳龍選輸盧秀燕，林佳龍是邪惡的；蔡英文選輸馬英九，蔡英文是邪惡的……

陳柏惟，你有沒有發現你的素質之差，隨便都會打到自己人？黃捷為了躲過罷免，在萊豬表決時落跑，至少他還知道民意反萊豬。而陳柏惟你呢？你不但投下護航萊豬的票，還說吃過美豬火腿就知道有多爽，這種對民意赤裸裸的挑釁，現在才想靠黃捷護航，來得及嗎？

不要說是選舉，任何競爭，對輸家的尊重都是一個人基本的素養。陳柏惟說自己打壘球，難道運動可以贏了就講五四三，嘲笑對手都是肉咖？陳柏惟這種嗆秋的嘴臉，根本是在幫「刪Q」催票，在證明罷免的正當性。

還有不要再拿台獨當你的遮羞布，不要把想罷免你的台中民意貼上紅色標籤。自己做事自己擔，老共沒有要你護航空污，也沒有要你打手槍打到住院，你這種人能夠代表台獨，鄭南榕天上有知，也會掉眼淚。