高雄市議員黃捷罷免案最終未能通過，社會有兩種不同解讀，ㄧ種認為是民進黨的勝利，另ㄧ種認為藍營雖敗猶榮。兩種解讀都不能算錯，關鍵在於朝野政黨如何正確解讀、回應當前的整體民意結構，及高雄鳳山選區選民投下的反對與贊成票。

腰斬票數 值得深究

民進黨在這個淺綠選區，從總統、立委、議員到側翼，無不全力以赴，大肆宣傳，最後開出6萬5千多張不同意票，僅高於同意票1萬多票。這個數字不只遠低於2020蔡英文獲得的14萬票與許智傑的11萬票，連陳其邁補選的8萬2千張都達不到，這腰斬的票數值得探究。

另ㄧ個值得深思的相關議題是「趙少康風暴」，為何一位遠離政壇、年屆古稀的資深媒體人回鍋，會在政壇引來如此高度的關注。趙少康自述，他重返國民黨競選黨主席，甚至有意參選2024大位，是看到台灣政治被民粹主義掌控，國民黨作為最大在野黨，卻被嚇到不敢講話，實在讓人失望。趙少康復出引起全台關注，關鍵在於民進黨的鴨霸與國民黨的軟弱。

從中天案、萊豬案，到各式大小議題，民進黨的雙重標準、踐踏法治與鴨霸作風，早已被認定是綠色威權復辟。台灣民意基金會今年1月的調查裡，在台灣人眼中，蔡英文總統已被多數人認為，是一位無法促成政黨合作、朝野攜手解決棘手問題的領導人，這是5項特質中得分最低，成為唯一的負指數數據。

台灣民意基金會的民調數據亦顯示，民進黨的惡質作風已遭到民意懲罰，政黨支持率從2020選後41.1%，降到去年12月的31.3%；國民黨則從12.5%增加到22.2%，國、民兩黨差距從3成縮小到1成。看來確如趙少康所言，民進黨恣意妄為、背離民意，國民黨卻未展現應有的制衡力量，牽制民進黨在錯誤的路上狂飆。趙少康說對了一件事，民眾渴望一個積極、能制衡執政黨的在野黨。

周星馳的電影有句經典台詞─「乞丐的數量由皇帝決定」，這句話可以套用在今日政壇：在野的力道是由執政黨決定。從台灣民意基金會的長期調查來看，台灣民眾的政黨認同在2016年蔡英文上任之後，中間選民開始增長，在2017年底達到高峰的41.3%，在此期間，執政的民進黨支持率雖然下降，在野的國民黨卻未顯著上升。顯見人民討厭民進黨，卻未必喜歡國民黨。

這趨勢直到2018年底，國民黨才因「韓流」崛起而爭取到中間選民認同，支持率超過民進黨。有意思的是，這段期間民進黨慘遭「韓流」風暴，但支持率並未顯著降低，可見藍營的成長主要來自於中間選民轉向。從2018年9月到全盛的2019年7月，國民黨支持率成長12.1%，中間選民減少14.1%，民進黨支持率微幅增加2.3%。

中間選民偏綠比重增加

隨著2020大選白熱化，台灣的政黨認同再度出現翻天覆地的變化，中間選民大幅減少，選前的2019年底僅剩14.9%。大選結束之後，中間選民回升到27.2%，國民黨不但未因而獲利，支持率還繼續滑落到12.5%。就目前來說，對比2020選後，藍升1成、綠降1成，中間選民比重仍在27%左右。由此推估，泛藍的增加主要是部分淺藍歸隊，尚未如「韓流」般爭取到更多中間選民的支持。

部分淺藍歸隊並不足以制衡鴨霸、雙標、違法亂紀的民進黨，甚至2022及2024選舉都難成大事。問題的重點在中間選民。目前中間選民比例並未增加，主因在於許多人對民進黨失望，民進黨支持度降低2成，但這群人卻未轉為中間選民。由此來看，雖然在民調定義上都是中間選民，但不同政治情勢下的中間選民，結構卻是截然不同，目前中間選民裡偏綠的比重肯定比選前更多。

可以預期，即使過去1年民進黨倒行逆施，除非國民黨能夠改頭換面，以全新面貌與令人耳目一新的政策號召和戰法，不但爭取到更多淺藍，甚至可以取得淺綠選民的認同，否則民進黨將「頭過身就過」，2024繼續鴨霸。這是所有想爭大位，希望更上層樓的藍營領袖，必須正視的民意趨向。

從當前中間選民的結構及民意趨勢來看，尤其考量民進黨加基進黨與時代力量，泛綠盤整體仍比泛藍高出不少，任何要成為國民黨主席的人，都必須有爭取中間選民、改變藍綠基本盤的本領，讓更多的淺綠變成無色，更多的無色歸隊淺藍。國民黨若只會繼續上演宮鬥大戲，不只無法制衡民進黨，更可能連生存空間都會失去。