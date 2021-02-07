台灣，中國寶島

它很早的名字叫「美麗島」

你好，台灣

400年前，葡萄牙人初見台灣島時，因風景優美取名「福爾摩沙」，譯為美麗島。

大陸赴台旅遊開放迄今12年，台灣遊一度很火；但鑒於兩岸關係，2019年8月1日起，大陸居民赴台個人游暫停。

時隔1年，台灣久違了！

但它從未離開過我們的視線。

數據來源：中國旅遊統計年鑒 製圖：時差島

台灣，中國神聖領土不可分割的一部分。

認識台灣的意義，需要更開闊的眼界：

站在世界地圖前，將中國台灣與日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、新加坡串聯起來，將看見一條弧線。

美國將它稱為「太平洋第一島鏈」，在這個島鏈上設軍事基地百餘處，像一道緊箍，企圖將中國沿海緊緊封鎖。

中國台灣，被看作這條「第一島鏈」的鎖眼。

「縱使我國海岸線曲折漫長，但台灣是中國面對太平洋的最前沿。只有從台灣這個『大陽台』，中國人才能一覽無餘欣賞太平洋的浩瀚。失去了台灣，我們就不能直接擁抱太平洋，我們和太平洋之間就會出現『第三者』。這就是台灣對中國的意義。」——單之薔《中國國家地理》（來源：《中國國家地理•台灣專輯》）

太平洋第一島鏈 美國企圖封鎖中國的戰略軍事防線。太平洋黃金通道 世界最繁忙的海上經濟動脈之一，日本韓國每天3/4的貨船必須通過台灣海峽、巴士海峽，關乎日韓生死存亡。（製圖：時差島）

太平洋第一島鏈 美國企圖封鎖中國的戰略軍事防線。

太平洋黃金通道 世界最繁忙的海上經濟動脈之一，日本韓國每天3/4的貨船必須通過台灣海峽、巴士海峽，關乎日韓生死存亡。

軍事上，台灣是戰略咽喉；經濟上，台灣是黃金生命線；更是中國雄雞踏足太平洋的「前腳掌」。

台灣作家李敖說得更狠：「台灣是中國的睪丸，一碰就疼，兩岸關係挑撥著全世界的敏感神經。」

這個敏感的台灣

我們離它，很近

一條淺淺的台灣海峽，最短距離135公里；從上海飛台北不過2小時，比去深圳還近；廈門到金門最近處僅1.8公里，彼此能望見，除夕夜都能聽見對岸的鞭炮聲。

「修海底隧道直達台灣」這個構想如實現，開車去台灣也就1個多小時。

台灣海峽隧道構想圖。製圖：時差島

我們離台灣，依然很遠

政治和軍事話題太吸引眼球，娛樂明星、綜藝八卦仍時常躥上熱搜，但我們對台灣真的熟悉嗎？

台灣歸來，感動於小清新、濃濃人情味，也同時吐槽：台灣沒啥看頭嘛！

日月潭、阿里山景色平平，台北、高雄一點不像大都會……

而那些小島的複雜往事，美麗與哀愁，旅行者步履匆匆，難再追問。

兩岸之於彼此，仍像是熟悉的陌生人。

今天，與「時差島」

一起遙遠地看看台灣的

山、河、海、島、人

台灣的誕生

地理上，台灣島與大陸曾連為一體。

1.92億年前，頻繁地震和地殼擠壓，台灣島一點點被拱高，冒出海面。

約1200萬年前，兩岸分離，台灣西部大陸架下沉，被填成海峽。

這一升一降，誕生了今天的台灣島。

圖片來源：時差島

▲台灣位於歐亞板塊和菲律賓板塊的邊緣，地震頻繁。

今天的台灣，中國第一大島

面積3.6萬k㎡ ≒ 北京×2

人口2360萬 ≒ 北京

中央五大山脈將島嶼一分為二，切割成70%高山丘陵，30%平原。

台灣，高高的山

論高山密度，台灣世界第一。

海拔3000米以上的高山有268座，台灣第一高峰玉山，海拔3952米，比日本富士山、四川峨眉山還高出幾百米。

中國東部各省沒誰能和台灣比「身高」，往西一直到四川貢嘎山，才超越了台灣。

圖片來源：時差島

▲僅就高度而論，大陸五嶽都矮了三分。

由於高山極密、落差極大，幾千米狹窄空間內折疊了極為複雜多樣的地貌和物種，火山、雪峰、峽谷、冰川、瀑布、溪流......

這正是「美麗島」最雄渾壯美的景觀。

山脈褶皺，多隱秘峽谷。

太魯閣峽谷，台灣八景之一，也是台灣最有潛力的「准世界自然遺產」。

因地殼運動積蓄的能量，造就了台灣三大火山群：基隆、大屯、澎湖，最熱門的要算大屯火山群的野柳地質公園。野柳地質公園，位於新北，風化海蝕而成的奇石群。最著名的女王頭、仙女鞋、燭台石吸引了大量遊客。據地質學家預測，因海蝕嚴重，女王頭很可能在2040年斷掉。

但在大陸人的台灣情結裡，最愛的還是海拔僅2000米的阿里山。

高山青、澗水藍、少年壯如山，鄧麗君《阿里山的姑娘》流傳了數十年。

台灣，綠綠的島

世界上少有像台灣這般，經濟發達卻同時生態極好的島嶼，森林覆蓋率高達50%。

中央山脈攔截太平洋的水汽，形成豐富降雨，雨水彙集溪流，順山勢流下，潤澤繁茂的植被。

小學課本裡的日月潭，藏於南投山澗，台灣第一大湖。

中部南投的「忘憂森林」，一處誕生於地震的美麗秘境。

曾因破壞自然生態，台灣也遭受過慘痛教訓：

台灣生態環境一度遭到嚴重毀壞，尤其是日本殖民時期和國民黨退據台灣早期，為了製造樟腦，180萬株古樟樹砍伐殆盡；

為了出口鹿皮，島上野生梅花鹿全部滅絕；

為了發展工業，53%河流被廢水汙染。

人類的重重虐待下，大地反撲，台灣的洪災從歷史上的每20年一次，逐漸演變為10年、5年、2年、1年一次……

台灣人逐漸醒悟，建立起了95座自然公園和自然保護區。

如今，一個鬱鬱蔥蔥的美麗小島又復活了。

太平洋的風一直在吹

台灣人的生存空間狹小，幸好擁有遼闊的太平洋。

台灣除了本島，還有80多個附屬離島，它們像珍珠一樣散落在太平洋海面。

最大的蘭嶼，最親切的澎湖，還有綠島、小琉球、基隆嶼……

是台灣人的畢業旅行、蜜月度假的「遠方」，也有我們最熟悉的陽光、沙灘、老船長。

圖片來源：時差島

▲按《台灣地區綜合開發計劃》的標準將離島分三級：離島一級為蘭嶼、安吉、綠島等，離島二級為吉貝、望安、龜山、虎井等，離島三級為馬公、湖西等。圖中僅為部分離島舉例。

台灣島四面環海，風格卻迥異：

東海岸剛烈，多荒蠻崎嶇的斷崖；

西海岸溫柔，多沙灘瀉湖而平緩；

北海岸熱燥，多火山而適宜遠眺；

南海岸明媚，多珊瑚礁適宜潛水。

台灣人的「環島騎行夢」

電影《練習曲》《海角七號》掀起了台灣環島騎行的熱潮，喚醒了又一代年輕人。

從台北，一路騎到最南端的墾丁、恆春，去參加每年4月的春天吶喊音樂節，吶喊著自己的青春、愛與傷……

電影《練習曲》一位聽障患者背著吉他環島騎行。

紀錄片《不老騎士》一群八旬台灣老人騎摩托車環島。

《不老騎士》2011年，17位平均81歲的老人騎著摩托車環遊台灣。生命暮年，15天走完1139公里。奧美將故事改編成微電影《夢騎士》，感動全台灣。

作者：時差島

介紹：時差島，看見世界的時差。創立於2018年5月，旅行新媒體品牌，致力於探尋世界的不同，從觀世界到世界觀，洞察變化與成長中的「中國人之旅行觀」。

來源：時差島公眾號（ID：Time-Island2018），本文由時差島授權轉載