霸捷失敗，投出的「不同意票」高出「同意票」甚多，當晚打給鳳山一位政治立場非藍非綠的好友堪稱在地中間選民，問他投了啥、怎麼看？他說：「想想一個小女生搞政治還是很辛苦啦！」話鋒一轉他接著說：「而且至少她人還在，她並沒有落跑！」

「落跑」兩字聽來有些回音懸盪，語氣依然聽得出在地人對韓國瑜至今的怨與恨。說來「罷捷」的最初起點確實是對「罷韓」的一種反制，雖說後來輾轉添上了萊豬風波與對民進黨的諸多不滿，但在傳出蔡英文力挺黃捷且「罷韓」打手wecare介入之後，韓國瑜的魂魄也在地方口耳閒聊間，再次被同時印入了選票。

朋友說他原本「沒興趣」也無心出門投票，但在投票前趙少康重回國民黨的旋風中，「韓國瑜」三個字頻頻出現，連同李佳芬、韓冰也多次被提及。「不爽！於是那個怨氣還是被拉起來了，」他形容說：「你們不會懂，那個高雄人眼睜睜看他落跑的恨啦！才一年而已，怎麼會以為大家都忘了？」

如此「在地心聲」不免令人咋舌，各種罷捷失敗的政治分析都鮮少提到鳳山在地對韓國瑜的「餘恨未消」。儘管主導罷免的清捷隊舉出了眾多黃捷年輕從政的失禮、失當，尤其對議長許崑源的「忘恩負義」，但顯然貼上這個嚴厲標籤的已經另有他人。韓國瑜在高雄的失敗，並非藍營可輕易忘卻不提的黃梁一夢，這是個關於「落跑」的深刻烙痕！而且即使萊豬等眾多民怨，也無法掩蓋或替代。

如此深刻的「烙痕」從罷韓到挺捷，當然不只是民進黨搞大內宣、或者長期高雄執政的教化、薰陶、催眠所致。相較於民進黨或小英外圍的介入力挺，主其事的陳其邁與高雄市府這回確實明顯保持了中立。對比著國民黨真正帶動著輪番有力攻擊，企圖槓桿撬動「萊豬民怨」混入罷捷動機！甚至在媒體的聲勢也確實瀰漫了「一摘即落」的可能性。

對於罷捷的「可能失敗」雖說也並非沒有預期，但一張張「不同意票」在地湧出且最終遠遠勝出，背後的民心「思路」或至少「情緒」是什麼？顯然值得深深三思！在野黨唯一依存的政治能量，僅有「執政黨造成的民怨」，過去民進黨擅長操弄破碎民怨、無限放大直至巧奪政權。如今的國民黨面對民進黨執政明明眾多錯誤罄竹難書，卻始終難以順利「添柴加薪、燒聚成怨」，究竟原因何在？

不得不說國民黨即使落敗在野，自始至終仍有一股「原罪」般的民怨如同鬼魅纏身，此刻再多基層對綠營不滿，也無法直接轉化成對國民黨的支持？那正是因為國民黨的一種「辜負民心」已經成為深刻烙印！過去執政時官僚拖延且軟弱、黨內則爭權內鬥此刻依然不止，乃至2018年地方大選一度翻轉態勢雄起，卻因為韓國瑜「落跑」參選總統，徹底又將此「辜負民心」十倍百倍烙印於廣泛人心。

政治日夜紛紛，一向有「容易健忘」與「永誌不忘」之分。容易健忘的是「議題」，但永誌不忘的是「人格」！黃捷在高雄政壇的各種小扯小蠢，在她「一個小女生騎著摩托車」的宣傳片畫面中即使刻意美化，終究呼喚了民意中對「政治犯錯」容忍與原諒的人性尺度。「至少她沒有落跑」！一語道盡了眾多基層民心的界線與藩籬，訴說著韓國瑜被高雄封存的恩斷義絕，提醒著國民黨不該遺忘忽視的政治原罪。