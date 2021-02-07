2019年初，英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）接受《週日電訊報》（Sunday Telegraph）專訪表示，倫敦考慮要在亞洲建立新軍事基地。今年1月27日，皇家海軍宣布將由新服役的伊莉莎白女王號航空母艦（HMS Elizabeth）擔任艦隊新旗艦，而根據英首相強生（Boris Johnson）的說法，伊莉莎白女王號將於今年部署於亞太地區，威嚇中共意味之甚。

英國脫歐後，倫敦力求對外更靈活的外交手段，更計劃將提高在海外的軍事存在，擴展英國全球影響力，而亞洲則成為英國最為關注的目標。威廉森表示：「這是自二戰以來，英國最偉大的時刻」，「這將再使英國成為貨真價實的世界超級大國。」過去幾年，「重返亞洲」聲浪的主角大多圍繞在華盛頓或是「向東看」的莫斯科，如今換成倫敦懷著龐大野心試圖「西風東漸」，值得關注。

據威廉森的聲明，英國的新基地將會在「遠東」，而英國國防部有關消息透漏，這「遠東」應該就是新加坡與汶萊這兩個大英國協國家。

選擇星國與汶萊相當有理，它們過去就是英國殖民地，且汶萊還有英國小規模駐軍，而星國三巴旺碼頭也有皇家海軍的後勤保障設施。此外，兩國家門口正對南海，且星國為「五國聯防」（FPDA）成員國，與英國軍事關係向來密切，更甚，星國作為麻六甲海峽門戶，能有效控制往返印度洋與南海的海上交通線，戰略地位不在話下。

再者，在南海建立新基地也有助於英軍執行軍事外交及戰略嚇阻之用，而未來一旦伊莉莎白女王號真的部署亞太，那麼此新基地或將成為其駐地，進一步增加倫敦在南海話語權。更重要的，此新基地也能提供美方使用，彌補美國亞太兵力過度集中東北亞，缺乏東南亞駐地而造成的部署失衡。

新基地的另一效益則是軍火商機。根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）的資料，2019年英國是全球第七大武器出口國。英國國防部稱，其2019年出口了總價值110億英鎊的武器，並表示英國國防出口創造了成千上萬的產值與工作機會，甚至每200份工作中就有一份與國防有關。

隨著東協國家經濟崛起，加之南海爭議及中共威脅加成，東南亞各國都在大力推動軍事現代化，另類的小型軍備競賽正在南海進行，尤以海空軍武器為大宗，英國自然不會想錯過這塊大餅。其他如中東、南亞、澳洲，也都是英國軍備大買家。而在東南亞建立基地，成立亞洲旗艦店展示軍火實物，無疑成為英國軍火商最好的招牌。

華盛頓應相當欣慰英國勢力的到來，畢竟作為美國的馬前卒，英國勢力能分擔美國在印太戰備壓力，也增加其「航行自由」主張的政治與軍事基礎。另一群樂見英國重返亞洲的國家當屬東協國家們。東協國家奉行「大國平衡戰略」，拉攏域外國家勢力進入南海，使南海問題國際化，平衡中美等大國勢力。未來英國勢力進入，南海將會更加熱鬧，也為印太局勢添加更多變數。

筆者認為，英國除了在南海發展勢力外，也應加強與澳洲合作。地處南太平洋的澳洲擁有得天獨厚的地理優勢：它由東向西分別眺望著龍目海峽、巽他海峽，及印度洋通向麻六甲之海域。這使澳洲不需行經南海，就可控制南海出入印度洋的重要水道，而這些水道則是東亞海運的必經之處。中共作為一能源消耗大國，其原油絕大多數仍仰賴海運進口，一旦能遏制住往返波斯灣與南海海上交通線，或攔截印度洋進出南海的中共艦隊，勢必能增加與北京的談判籌碼。

英國重返亞洲計畫如此豪邁，卻也引發不少質疑：依當前英國軍事實力，是否足夠應付亞太高強度戰略局勢？

英國三軍缺兵、海軍缺艦、空軍缺飛機，陸軍甚至要全面裁撤坦克，美其名是軍事改革，骨子裡還是因為預算不足。而質量方面，以老牌軍種皇家海軍為例，當前其艦隊主力為兩艘伊莉莎白女王級航母、六艘45型驅逐艦、十三艘23型護衛艦、四艘前衛級核彈道潛艦及七艘核攻擊潛艦（四艘機敏級、三艘特拉法加級）。除航母及潛艦尚有不錯戰力外，其餘裝備在當今中共海軍面前，不論性能與數量，都可謂小巫見大巫，在亞洲仍只是輔助美軍之角色。

英國如真要擴大亞洲勢力，勢必需要多年經營及大量國防預算作後盾，這有賴倫敦長期政策支持。儘管英國首相強生去年11月表示其後四年要大幅增加軍費支出，以建設「歐洲最強海軍」，但在英國低迷的經濟發展下，未來政權是否會繼續支持如此高額的國防支出？令人質疑。

這些宏遠計劃的背後說到底仍是錢的問題，囿於國防預算長期縮水，且在冷戰結束後對莫斯科警戒降低，歐洲防衛又搭美國便車的情況下，英軍不斷除役軍備、撤銷訂單。在面對印太新一輪緊張局勢，瘦弱的英軍捉襟見肘，這使得倫敦重返亞洲的遠大計畫顯得力不從心。未來英國勢力在亞洲會如何發展？仍待長期觀察。

（作者為軍事評論員、自由作家）