在媒體上吵得沸沸揚揚的罷捷案，6日傍晚終於塵埃落定，同意罷免的票數未達門檻，且低於不同意罷免的票數，此罷免案確定失敗。承受莫大壓力的黃捷，在雙方動員較勁的過程中，一度痛哭失聲，此刻想必破涕為笑。反觀原本鬥志昂揚的鳳山清捷隊成員，面對罷捷失敗的結果，則難掩落寞的神情。

事實上，投票前多數觀察家就不看好這場罷捷戰役，其原因在於這是一場在藍綠框架內的情緒對決，難以說服理性的中間選民加入罷免陣營。對於泛藍選民而言，藉由罷捷來打雞罵狗、申冤吐氣，或許具有自我心理療傷的作用，但註定無法產生拉下王浩宇的相同效果。

質言之，罷捷失敗主因有四點：第一、綠大於藍。鳳山區的選民結構不利於罷免案，除非有說得動中間選民的強大理由，否則很難成功。以「反萊豬」作為理由，對於僅是投票落跑又非執政黨的地方議員黃捷，要她解職以承擔責任，即使不是權責之間的錯誤連結，也是不符比例原則的牽強訴求。

第二、挑錯標的。黃捷在泛綠陣營並非大咖，僅因質詢韓國瑜市長時翻白眼的動作而一戰成名，但也因此觸怒韓粉而成眾矢之的。然而拿一個年輕資淺的女性議員開刀，若非其人怠忽職守或有道德瑕疵，很容易被外界解讀為恃強欺弱的霸凌行為，不僅缺乏罷免的正當性，反而激起同情。

第三、韓流負效。韓國瑜的誠信破毀與韓流的狂熱激進，短期內在高雄人的心裡恐怕是揮之不去的陰影。罷捷的舉動重燃高雄人心中的恐懼，將其視為韓流復辟的報復性逆襲，因而形成挺韓與反韓的對決，而難以擴大罷免的支持力量。

第四、反罷動員。民進黨為了止血，傾全黨之力大軍壓境，並運用立委許智傑兩任鳳山市長的在地優勢，強力動員綠民反罷，而能成功保住黃捷的席次。

然而儘管罷捷之役因戰術錯誤而失敗，依然無損藍營戰略上的正確。首先，各縣市罷免案的推動是「積小勝為大勝」，為2022與2024年選舉的大翻轉，建立擴張版圖的各處灘頭堡，並進而創造戰略縱深的可能性。罷捷固然失敗，但損傷不大。先前除王已經成功，即將登場的刪Q，亦大有可為，每次捷報均可提升內力。

其次，深入敵營，綠地除草，不僅是操兵演練，熟悉戰場，更重要的是培育未來的選舉戰將。一時的利弊得失，無需過度計較，但要切記經驗教訓，避免重蹈覆轍。再者，雙標黨當初推動修改的罷免制度，原本為了己黨民粹動員的利便私慾，藍營遵行現制，以牙還牙，讓綠營飽嘗搬石砸腳、玩火自焚的現世報滋味，未嘗不是以戰止戰，引領朝野重新思考現行罷免制度妥適性的機會。

至於日前趙少康表示，「這波（罷免）完了是不是可以停了，先去把《選罷法》修為正軌比較合理」，引起藍營青壯派的反彈，或許是趙未說清楚，也可能青壯派過度解讀。如果趙所謂「這波」係指罷捷案，則其對於國民黨現在進行式的大戰略，顯然未能充分理解，未來又如何爭取黨員支持而成為該黨領導人？設若趙的「這波」意指已置於時程表上的各縣市罷免案全部執行完畢，則其思維邏輯完全符合前述大戰略下「以戰止戰」的外溢效果，創造朝野針對現行罷免制度重啟談判的有利條件，老趙的發言又何嘗不是深謀遠慮？（作者為佛光大學公共事務學系暨未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）