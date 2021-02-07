2月5日清晨，民進黨政府挨了一計結實的耳光。在宣布我政府已在蓋亞那設立「台灣辦公室」不到24小時，蓋亞那外交部卻宣布終止與我簽署的設處協議，創下我國外交史上最無情又尷尬的挫敗紀錄。

蓋亞那事件讓台灣成為國際笑柄，痛罵中共打壓並不能挽回顏面。外交部同仁默默耕耘了很長時間，到頭來功虧一簣，是因為政府犯了三項嚴重的錯誤。

第一，不尊重職業外交人員的專業經驗。國防是武鬥，外交是文鬥，都必須具備敵情觀念，不能一廂情願，尤其不能輕敵。外交案件在進行中只能做不能說，大家心照不宣可以相安無事，但如果有人把事情搬上檯面，相關各方被迫表態，反而會壞事。此次政府在蓋亞那辦公室尚未正式運作，尤其並未獲得蓋亞那政府的保證時便急於大內宣，犯了外交大忌。

第二，前外交部長錢復曾明言「大陸政策的位階要高於外交政策。」意思是兩岸關係的好壞直接影響外交工作的成敗。台灣在李登輝、陳水扁總統時期，兩岸關係緊繃，雙方在外交上相互爭戰，也使我國外交節節敗退。馬英九總統執政後兩岸關係和緩，我國外交工作也大有斬獲，包括連續8年獲邀參加世界衛生大會。目前兩岸交惡，民進黨政府沒有與對岸建立默契，卻一味埋頭硬幹，當然會遭到中共阻擾及反撲。

第三，此事出現戲劇性的轉折，根本問題在於民進黨政府的台獨意識作祟，刻意以「台灣」為名在蓋亞那設立辦事處。在中共眼中，這是具有台獨的意涵，政府此舉觸犯了大陸的底線，因此北京強烈反撲。如果我方比照在其他無邦交國代表處的前例，以「台北辦事處」為名，或許情勢會改觀。

民進黨政府去年在索馬利蘭以台灣名稱設立代表處，並未遭到北京反撲，是因全世界沒有任何國家與索馬利蘭建立外交關係，索國根本不算是正式國家，因此中共沒有認真回應。民進黨政府食髓知味，並以為有美國支持就可以在蓋亞那如法炮製，滿足台獨念想。卻未料到中共強力反撲，而且中共經營南美洲多年，美國在當地的影響力已大不如前，以至於我方功敗垂成。

民進黨政府沒有改善兩岸關係在先，又錯估形勢在後，以至於在蓋亞那丟了面子也失了裡子，這是咎由自取，怪不得別人。因此美國也僅僅表示鼓勵蓋亞那與台灣繼續建立堅強夥伴關係，並沒有指責北京。但蔡總統、行政院長蘇貞昌和陸委會卻一致痛責北京蠻橫無理。這樣情緒性的反應能夠解決問題嗎？今後我國的外交工作就會更為順暢嗎？

拜登政府上任後，相關幕僚先後放話挺台，但同時要求兩岸恢復建設性的對話。民進黨政府一味謾罵中共，絕對不是美方期待的兩岸對話。外交工作最忌惡言相向，政府如果還是執迷不悟，未來兩岸關係和我外交處境勢必難以撥雲見日。

（作者為退休大使）