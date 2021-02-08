2021年2月6日，鳳山人做出了選擇。身為今年第二位面臨罷免投票的市議員，黃捷成功過關。根據中選會數據，不同意票6萬5391票，高於同意的5萬5261票，在民進黨傾全黨之力動員之下，難以撼動鳳山綠大於藍的版圖，罷免案宣告不通過。

本次罷免案中，可以窺見民進黨全黨大動作，上自總統身兼黨主席的蔡英文，下至高雄綠營立委、市議員等，擴及泛綠側翼「WECARE高雄」，從空戰到陸戰，從粉專貼文到街頭拜票，綠營各級民代上下總動員，幫助一個「無黨籍」的市議員渡過難關，可見綠營極力終結罷免烽火的企圖。

而到最後，終究逼出了原先刻意與罷免活動保持距離的國民黨中央，江啟臣主席與近日回鍋藍營的趙少康，破天荒合體拍片挺罷免。讓原本「小蝦米對抗大鯨魚」的公民活動，上升為「藍綠對決」，但最終投票率41.54%，雙方皆未通過25%門檻。

在這次攻防之中，鑒於上次王浩宇罷免案的失敗，黃捷與民進黨決定以「正面對決」加入戰場，最終成功守住此戰。只不過，隨之而來迎接的是「罷萊委行動」才正要開始，被點名的台北市立委吳思瑤、台中市立委陳柏惟成為下一波被民意狙擊的目標。然而，這次罷捷行動的失敗，如同為上述泛綠民代注入強心針，恐怕罷免過關沒這麼容易。

而綠營甚至傳出了「以戰止戰」的聲音，點名數位藍營民代，包括主席江啟臣、市議員羅智強、謝龍介等，將設法反制罷免浪潮，此舉恐有意讓罷免成為真正的「報復性工具」。

罷捷過後，罷免烽火是否將熄滅？恐怕事情沒這麼簡單。「反萊豬」與「罷萊委」的行動才正要展開。這段時間以來，從罷免、公投連署到投票，逐漸展現了公民社會的能量，與民意的反撲。即使罷捷案並未通過，仍舊開出了黃捷當選票數近4倍的同意票，不論是否過關，也警惕了民代必須體察民意。

罷捷案也為台灣政治開啟了新篇章，一場市議員罷免投出高投票率，被罷免方也從「低調迴避」轉變成「正面迎擊」的作戰模式。

然而，也讓罷免成為執政黨動員的「政治工具」，讓原先的公民活動產生變質。罷免行動仍將繼續，但對台灣政治圈的影響，恐怕是喜憂參半。

（作者為台北大學公行系學生）