去台灣看與中國大陸不同的地方，這也是我們定制台灣考察、交流的一個主要目的。如果你能從海峽兩岸的不同事、不同人、不同情，感悟到什麼，也許就是一件有意義的事情。

參觀蔣介石夫婦的行宮、民國人物胡適和錢穆故居等都是我們行程中的一項。

走進這些名人們的故居，他們曾經的臥室是我們每一個人認真看了又看的地方。坦白地說，我是抱有窺探名人隱私的心情走進他們臥室門口的。

最後得出一個觀感：蔣介石先生和夫人蔣宋美齡女士、胡適先生和夫人江冬秀女士、錢穆先生和夫人胡美琦女士他們夫婦的臥室都是分床或者分房，這是這幾對夫婦臥室共同特點。

蔣先生和夫人分睡兩個臥室。夫人臥室在外，從走廊經過可見，床並不寬大，床單被褥皆素色，蔣先生臥室在裡面；胡適先生和夫人也是分房睡，兩間臥室相互挨著，先生的睡床和夫人的睡床都是一米二寬，兩米長，類似行軍床，臥室陳列十分簡單，一床，一桌，一椅，僅此而已。

錢穆先生和夫人的臥室同在一間房內，小床頭櫃的兩邊各有一張單人床，也是一米二寬，兩米長。錢穆夫婦臥室最特別之處是臥室三面牆上都分別是兩扇大大的窗戶，每一扇窗外都綠樹輝映，翠鳥啼鳴，如果在有陽光的日子，從這間臥室中清晨隨著太陽升起而甦醒，晚間伴著繁星點點而入夢。陽明山腳下的這座素書樓不僅空氣清新而且一整天的陽光雨露普照，錢穆先生讓自己的臥室三面都通透陽光，這大概與他一生信奉的「天人合一是中國文化的最高信仰」密不可分。

胡適先生和夫人江冬秀女士雖然是舊式包辦婚姻，他們分房各自安睡，但是，兩人的情感有「別人看不懂的深情」。胡適先生在病床上，夫人雙手握住丈夫的手，夫婦相隨的面容，或許我們可以讀懂這對伉儷一生的愛情趣事和相伴一生的深情。他們臥室裡只有一床，一桌，一椅，極簡的物質生活相映襯的卻是豐滿的精神世界。

1956年，錢穆62歲的時候，香港新亞書院農圃道校舍暑期落成後，錢穆先生與胡美琦女士締婚，他們在素書樓裡生活和工作了34年，直到錢穆先生96歲那年。走廊上那兩把椅子也許就是夫婦倆平日裡一起品茶、讀書、看夕陽滿天的無聲勝有聲吧。

關於睡，情深分房亦幸福，緣淺同床也異夢。

因為規定不能在故居裡隨意拍照，所以，在這裡就不能給大家呈現照片了。

去台灣，眼見為實，是最好的影像。（董婭宇/深圳市）