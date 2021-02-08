一九六二 澎湖．臺北

澎湖位處臺灣與福建之間的海域，對於防衛臺灣本島具有戰略關鍵地位，父親出任澎防部司令官，把全副心力放在經營澎湖，先在周圍離島如望安、七美、虎井等處加強火力，然後在馬公拼北山籌劃構建堅強的核心陣地，足可抵禦強大的來犯共軍，作死守待援之準備；不過澎湖防區相較於父親過去三十年前線作戰的軍旅生涯，已算暫離戰火，父親無論生活、心情及任務都較往年輕鬆，他會打打橋牌、持續運動，也加強進修英文，與美軍顧問團保持密切連繫，一九五六年四月父親並奉令參加國軍將領參訪團，赴美參訪軍事。

父親特別重視部隊訓練及軍紀，所以軍民相處融洽，他也支持李玉林縣長和地方士紳，建設澎湖。為了改進澎湖居民的生活環境，下令部隊植樹，數以萬計的喬木遍植各處；他也協助地方建設，舉凡修築馬路、裝設自來水、增建防風牆，他都照顧到了，增進漁民福利方面，尤有建樹，澎湖的跨海大橋，也在他的任內開始籌劃。父親並且籌建眷舍數十幢，讓有眷官兵得以安棲。澎湖原有飛機場狹小簡陋，父親認為澎湖實際上是支援反攻作戰的前進基地，也是拱衛臺灣本島的門戶，因此建議擴建機場，一九五七年起，馬公機場由民航空運公司以C─46型飛機開始營運，嘉惠了澎湖軍民。

鎮守澎湖期間，父親有個佳話，是接待了昔日部屬、現任參謀總長彭孟緝。彭總長原是父親的三級部屬，父親在西安任三十四集團軍總司令時，彭孟緝是砲兵旅少將團長；但如今彭已升為上將參謀總長，為澎防部司令的直屬長官。當彭總長赴澎湖視察時，父親堅持依體制接待，要求各副司令官一同到機場列隊迎接，並喊敬禮，彭總長在大禮堂向官兵講話時，請父親上臺坐，但父親堅持坐臺下第一排。這種尊重體制的謙沖作風，一時傳遍軍中。

父親到澎湖之後，發現馬公僅有可容四個床位的賓館一處，他認為蔣總統日後會有來此視察或指揮作戰的機會，於是起意籌資興建行館，在籌建的過程中，擔任臺灣省財政廳長的嚴家淦先生支持甚大。日後在金門八二三砲戰期間，蔣總統果然赴澎湖親自督導作戰。

蔣總統召見談羅列

蔣總統對於父親依然信任，只要是父親用的部屬，不論軍、政多能升上領導階層，尤其最精銳的海軍陸戰隊和裝甲部隊；只是在作戰方面，即將年滿六十的父親已然退出最前線。一九五七年一月十五日，父親在澎湖突然接到來自蔣總統那邊的電話，說會在下午派專機來接，直飛高雄岡山下機。下午專機到，兩點半起飛，三點抵達岡山。四點乘車開往西子灣總統官邸，晚上與蔣總統一起晚餐，餐後蔣總統和父親談話，原來是談羅列。蔣總統問羅列的人品、膽量與決心。

父親回答：「羅列人品純正、才能卓異，並能耐煩忍勞。」

「何以知道他有決心？」

「寶雞之戰，統帥為裴昌會，前線為李振六十五軍，先前一日，羅列就主張撤退，我認為他為何不早建議，今日撤退來不及，未准許。次日匪來攻擊，三軍覆沒，李振僅得隻身過河，此事我很對他不起，但於此益見羅列有判斷、有決心，而且有計畫。」

「何以知道他有膽量？」

「大荔之戰、涇渭河谷之戰，皆是他任參謀長時之處置，而戰果輝煌如此；即西安撤退、廣元之戰也都是他指揮。」

「羅列有沒有缺點？」

「沒缺點，當時我的部隊裡最著名的將領是陳鞠旅、嚴明，而羅列與他倆齊名，人品、能力、學問又有過之。」

蔣總統又和父親談到當前檯面上的軍事首長以及澎防部的將領，父親也一一據實以告。以後談到父親內心最痛的瓦子街之戰，蔣總統問劉戡、嚴明之死如此慘烈，怎麼沒有文字記載？沒有記載就是對不起他倆；至於幾次敗仗，蔣總統問為什麼沒有記載？不可因為失敗了而不記載，愈失敗就愈應該記載。以後，父親在澎湖親自撰寫了〈劉戡傳〉及〈嚴明傳〉。

話題又回到羅列，蔣總統再問羅列的背景。父親這回轉而談羅列的家庭：「羅列家裡有母親、弟弟，妻子和四、五個兒子，他母親很忠厚，是積善之家，單純厚道，勤儉持家並不需要很多錢，所以就環境而言，羅列沒有缺點。」

父親又提了副司令方先覺的孝心，因為家貧且母親老邁，而經常憂慮沒法好好照顧母親，甚至連日後安葬都有問題。蔣總統當即說：「去幫他，可以說我幫助他。」（待續）