台灣，不要問我從哪裡來

山、河、海、島

最終是人類塑造了台灣。

那麼，究竟誰是台灣人？

台灣歌手張震岳、蕭敬騰來自台灣少數民族阿美族，張惠妹是卑南族。

台灣人主要有三個族群：本省人、外省人、原住民。

台灣歷史400年，3大族群、4次移民，塑造了今天的台灣社會。

最早是原住民：如今台灣有16個少數民族，約56萬人，他們在小島生存了8000年。

17世紀，因無法與漢族移民抗衡，退居高山深林，被統稱為高山族。

他們也曾橫渡太平洋，四海漂泊，與菲律賓、馬來西亞、馬達加斯加、新西蘭等太平洋島民有血緣近親。

電影《賽德克巴萊》也講述了原住民與日本人、外省人的鬥爭史詩。

本省人是鄭成功的後裔，主要是福建閩南人、廣東客家人。

1624年，荷蘭人和西班牙人將中國台灣拽進世界史，發展海上貿易。

38年後，福建人鄭成功趕走了荷蘭人，大量閩南老鄉、客家人追隨他三次移民台灣，佔據最肥沃的沿海平原，拓墾耕種，成為今日2000萬「本省人」。

明清時代台灣人移民示意圖。（製圖：時差島）
明清時代台灣人移民示意圖。（製圖：時差島）

▲泉州人來得最早，佔據沿海良田，稍晚些到的漳州人來到南部平原，客家人來得最晚，不得不落腳在高山與平原之間的丘陵地帶。

國民黨退據台灣，外省人來了

甲午戰爭後，日本殖民台灣50年。

1949年，國民黨150萬人敗退台灣，台灣迎來第四次移民潮，人口激增至600萬。

外省人將大陸各省的文化習俗帶入台灣，使台灣成為一個多元文化的熔爐。

外省人軍屬家眷的800多個村落，形成了獨特的台灣眷村文化。

鄧麗君、郭台銘、李安、白先勇、侯孝賢、林青霞、張艾嘉等名人來出身眷村。

《我們是真正的朋友》真人秀中，大小S學爺爺講山東話，范曉萱說自己祖籍湖北。（圖片來源：時差島）
《我們是真正的朋友》真人秀中，大小S學爺爺講山東話，范曉萱說自己祖籍湖北。（圖片來源：時差島）

▲ 《我們是真正的朋友》真人秀中，大小S學爺爺講山東話，范曉萱說自己祖籍湖北。

少數民族和移民鬥

閩南人和客家人鬥

本省人和外省人鬥

......

三個族群的抱團、爭鬥、愛恨，

竟讓一個蠻荒小島超快跑到現代社會，

構成了台灣故事的主旋律。

「所有的顛沛流離

最後都由大江走向大海

所有的生離死別

最終都發生在某一個碼頭

上了船，就是一生」

—— 龍應台《大江大海》

台灣，我的故鄉在遠方

三大族群的命運沉浮，塑造了台灣的城鄉格局。

台灣有鮮明的南北差異：

外省人多在台北，都是講台普的「高富帥」；

9種劃分台灣的方式。（圖片來源：時差島）
9種劃分台灣的方式。（圖片來源：時差島）

本省人多在南部，講閩南客家話的「鄉土台客」；

原住民多在東部，說著大家都聽不懂的話。

—— 這是台灣人常愛自我調侃的話題。

台灣北部，最繁華的都會圈

今天的台北並不以顏值取勝，大陸人說它像北上廣的城鄉結合部，台灣人也感慨「北京好多101大廈啊！」

但台灣綜藝之父王偉忠說：北京好看不好玩，台北好玩不好看。

言外之意：台北生活舒服。

一個故宮，兩個博物院。

台北故宮博物館、中山紀念館、陽明山……這些都是大陸遊客最惦記的必遊景點。

一張台北地圖 = 濃縮的「中國」

香港的路名很殖民，台灣的路名很愛國。

在台北街道名字裡讀懂中國式「鄉愁」，

你能否在台北地圖上找到家鄉？

▲在台北地圖上，以南北向的中山路、東西向的忠孝路畫一個大十字坐標，分出上下左右四大塊，就能和中國大陸地理的東南、東北、西南、西北城市對號入座了（也有個別例外）。1947年奉命為台北街道命名的，是一位上海籍建築師叫鄭定邦，他的靈感來自上海街道命名法。

台北地圖藏了一個「中國」。（製圖：時差島）
台北地圖藏了一個「中國」。（製圖：時差島）

台灣南部，才是台灣最早的記憶

台灣400年，台南當了263年省會，台南、高雄、屏東、嘉義……

歷史最悠久、遺跡最多、民俗最老、小吃最地道、人情味也最濃厚。

熱播劇《想見你》拍遍了台南的古早味！

高雄，台灣第二大城市

以港口身份見證了台灣經濟起飛，同時也保留著最「傳統」的一面。

南部的「拜拜」文化

因閩南、客家人多，台灣也很迷信，1.7萬座廟堂比便利店都多，還有7個宗教頻道、宗教綜藝節目。

當然，台灣所有神明都是從大陸請來的：全台90%人有宗教信仰，第一信媽祖，第二信觀音，第三是土地公。

郭台銘參加2020年台灣「大選」理由是：「媽祖託夢叫我一定要出來！」

中西部，一派農田稻香

一望無垠的平原，土地肥沃，閩南先民最早擇居台中，精耕細作，貢獻了台灣引以為傲的稻米、蔗糖、高山茶。

羅大佑唱的《鹿港小鎮》就在彰化，當年離家的年輕人可有歸來？

東部，台灣人心目中的「淨土」

宜蘭、花蓮、台東，人口稀少而風景迷人。

原住民退居山林，枕在太平洋的海浪上，把悲亢、隱忍、感傷都唱成了歌，從卑南山嶺唱到蘭嶼海岸，它有個美麗的名字叫：海洋藍調。

「我們現在已經都回來，為了山谷裡的大合唱……」

作者：時差島

介紹：時差島，看見世界的時差。創立於2018年5月，旅行新媒體品牌，致力於探尋世界的不同，從觀世界到世界觀，洞察變化與成長中的「中國人之旅行觀」。

來源：時差島公眾號（ID：Time-Island2018），本文由時差島授權轉載

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