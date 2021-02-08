台灣，不要問我從哪裡來

山、河、海、島

最終是人類塑造了台灣。

那麼，究竟誰是台灣人？

台灣歌手張震岳、蕭敬騰來自台灣少數民族阿美族，張惠妹是卑南族。

台灣人主要有三個族群：本省人、外省人、原住民。

台灣歷史400年，3大族群、4次移民，塑造了今天的台灣社會。

最早是原住民：如今台灣有16個少數民族，約56萬人，他們在小島生存了8000年。

17世紀，因無法與漢族移民抗衡，退居高山深林，被統稱為高山族。

他們也曾橫渡太平洋，四海漂泊，與菲律賓、馬來西亞、馬達加斯加、新西蘭等太平洋島民有血緣近親。

電影《賽德克巴萊》也講述了原住民與日本人、外省人的鬥爭史詩。

本省人是鄭成功的後裔，主要是福建閩南人、廣東客家人。

1624年，荷蘭人和西班牙人將中國台灣拽進世界史，發展海上貿易。

38年後，福建人鄭成功趕走了荷蘭人，大量閩南老鄉、客家人追隨他三次移民台灣，佔據最肥沃的沿海平原，拓墾耕種，成為今日2000萬「本省人」。

明清時代台灣人移民示意圖。（製圖：時差島）

▲泉州人來得最早，佔據沿海良田，稍晚些到的漳州人來到南部平原，客家人來得最晚，不得不落腳在高山與平原之間的丘陵地帶。

國民黨退據台灣，外省人來了

甲午戰爭後，日本殖民台灣50年。

1949年，國民黨150萬人敗退台灣，台灣迎來第四次移民潮，人口激增至600萬。

外省人將大陸各省的文化習俗帶入台灣，使台灣成為一個多元文化的熔爐。

外省人軍屬家眷的800多個村落，形成了獨特的台灣眷村文化。

鄧麗君、郭台銘、李安、白先勇、侯孝賢、林青霞、張艾嘉等名人來出身眷村。

《我們是真正的朋友》真人秀中，大小S學爺爺講山東話，范曉萱說自己祖籍湖北。（圖片來源：時差島）

▲ 《我們是真正的朋友》真人秀中，大小S學爺爺講山東話，范曉萱說自己祖籍湖北。

少數民族和移民鬥

閩南人和客家人鬥

本省人和外省人鬥

......

三個族群的抱團、爭鬥、愛恨，

竟讓一個蠻荒小島超快跑到現代社會，

構成了台灣故事的主旋律。

「所有的顛沛流離

最後都由大江走向大海

所有的生離死別

最終都發生在某一個碼頭

上了船，就是一生」

—— 龍應台《大江大海》

台灣，我的故鄉在遠方

三大族群的命運沉浮，塑造了台灣的城鄉格局。

台灣有鮮明的南北差異：

外省人多在台北，都是講台普的「高富帥」；

9種劃分台灣的方式。（圖片來源：時差島）

本省人多在南部，講閩南客家話的「鄉土台客」；

原住民多在東部，說著大家都聽不懂的話。

—— 這是台灣人常愛自我調侃的話題。

台灣北部，最繁華的都會圈

今天的台北並不以顏值取勝，大陸人說它像北上廣的城鄉結合部，台灣人也感慨「北京好多101大廈啊！」

但台灣綜藝之父王偉忠說：北京好看不好玩，台北好玩不好看。

言外之意：台北生活舒服。

一個故宮，兩個博物院。

台北故宮博物館、中山紀念館、陽明山……這些都是大陸遊客最惦記的必遊景點。

一張台北地圖 = 濃縮的「中國」

香港的路名很殖民，台灣的路名很愛國。

在台北街道名字裡讀懂中國式「鄉愁」，

你能否在台北地圖上找到家鄉？

▲在台北地圖上，以南北向的中山路、東西向的忠孝路畫一個大十字坐標，分出上下左右四大塊，就能和中國大陸地理的東南、東北、西南、西北城市對號入座了（也有個別例外）。1947年奉命為台北街道命名的，是一位上海籍建築師叫鄭定邦，他的靈感來自上海街道命名法。

台北地圖藏了一個「中國」。（製圖：時差島）

台灣南部，才是台灣最早的記憶

台灣400年，台南當了263年省會，台南、高雄、屏東、嘉義……

歷史最悠久、遺跡最多、民俗最老、小吃最地道、人情味也最濃厚。

熱播劇《想見你》拍遍了台南的古早味！

高雄，台灣第二大城市

以港口身份見證了台灣經濟起飛，同時也保留著最「傳統」的一面。

南部的「拜拜」文化

因閩南、客家人多，台灣也很迷信，1.7萬座廟堂比便利店都多，還有7個宗教頻道、宗教綜藝節目。

當然，台灣所有神明都是從大陸請來的：全台90%人有宗教信仰，第一信媽祖，第二信觀音，第三是土地公。

郭台銘參加2020年台灣「大選」理由是：「媽祖託夢叫我一定要出來！」

中西部，一派農田稻香

一望無垠的平原，土地肥沃，閩南先民最早擇居台中，精耕細作，貢獻了台灣引以為傲的稻米、蔗糖、高山茶。

羅大佑唱的《鹿港小鎮》就在彰化，當年離家的年輕人可有歸來？

東部，台灣人心目中的「淨土」

宜蘭、花蓮、台東，人口稀少而風景迷人。

原住民退居山林，枕在太平洋的海浪上，把悲亢、隱忍、感傷都唱成了歌，從卑南山嶺唱到蘭嶼海岸，它有個美麗的名字叫：海洋藍調。

「我們現在已經都回來，為了山谷裡的大合唱……」

作者：時差島

介紹：時差島，看見世界的時差。創立於2018年5月，旅行新媒體品牌，致力於探尋世界的不同，從觀世界到世界觀，洞察變化與成長中的「中國人之旅行觀」。

來源：時差島公眾號（ID：Time-Island2018），本文由時差島授權轉載