疫情肆虐下的台股表現亮眼，指數水位與成交量屢創新高，在此同時，台灣證券交易所的統計顯示，疫情發生這一年來，20到30歲年輕族群在台股開戶人數大幅成長，突破了120萬人，為新開戶的主力。積極理財的年輕人碰上持續上衝的多頭行情，產生了許多一夜致富的傳奇故事，網路廣為流傳，但投資過程中不見風險為何物，也是這個世代青年的共同經歷，如不審慎面對，恐怕將成為日後金融市場穩健發展的隱憂。

這是一個「你不理財、財不理你」的時代。尤其年輕人，更需要積極的理財態度，因為起薪並不高，還要面臨高不可攀的房價，以及不到1％的存款利率，日子過得很辛苦，如何透過理財手段，讓自己在本業的薪津之外為財富增值，已非選修課而是必修的學分。在過去一年，適時投入股市投資的青年們來說，台股恰如其分地滿足了他們的理財需求，自然吸引更多年輕人對參與證券市場的興趣。

政府對於青年朋友以股市為投資的工具，顯然是樂觀其成的。2020年台灣資本市場最重要的交易制度調整，就是10月間開放的盤中零股交易，這項措施推出的最重要目的，即是提供年輕的小資族，有更多參與資本市場商品投資的機會，即使數百元、幾千元的小金額，一樣可以成為台積電、大立光的股東成員，不會因為財力不雄厚，而將投資的標的侷限在雞蛋水餃股。也因台股的好表現，讓這群初生之犢嚐了不少甜頭，雖然他們大部分未受過專業的投資訓練，卻對「醫大生靠20張台積電年賺數百萬」這類故事懷抱憧憬，加上政策也偏好做多，廣開方便之門，各項有利的條件匯聚，於是成就了這幅皆大歡喜的景象。

必須說的是，新進場「股市小白」是一群好運氣的幸運兒，但這僅是截至目前為止的結果而已，順風順水並非市場常態，美國新總統上任後的財經新政、反覆發作的新冠疫情如何演化等，都是新變數，台股在此情況下，要持盈保泰維持在高點不墜，已頗顯費力，何況持續向上衝高。

金管會主委黃天牧近期持續在各場合提出呼籲，建議剛進入股市的年輕人要增加金融知識，各周邊單位也要擴大推廣金融教育，顯然觀察到此現象必須提高警覺。我們認同黃主委強化年輕世代正確理財觀的用心良苦，也提供以下的意見作為施政的參考：

首先，既然理財已是年輕人不得不修的學分課，提供正確且合適的理財觀念，應該列為第一要務。舉例來說，年輕人之所以積極理財，某種程度上，反映著對未來生活不確定的憂心，尤其國人平均餘命愈來愈長，但退休規劃的時間始終未提前，據統計，多數國人要拖到45歲以後，才認真進行退休的安排。要扭正這種觀念，政府應利用年輕人熟悉的各式網路載具，鼓吹年輕時就要為退休做準備，並可透過參與如基富通平台的退休投資專案，以及定時定額投資的方式，趁早進行退休的規劃。

其次，政府對於那些金融商品適合年輕投資人參與，要有指導性，具體的說，推薦理財商品不能只正向表列，也要告訴理財小白們，投資新手最好避開那一類型的商品。例如，讓每日股市成交量快速放大的當沖交易，由於交易節奏快，是許多年輕人樂於交易的商品類型之一，但對大多數的青年朋友而言，這並不是合適的入手商品，一方面當沖需要更多的投資技巧，二來買賣此商品必須於盤中專注市場變化，專業人士才容易從中獲利，三則商品本身具有的濃厚投機色彩，綜合各方面來看，此商品雖然火熱，受到不少希望快速致富投資人的青睞，但未必適合年輕朋友們過度的投入。

第三，投資風險必須自我承擔的體認，是開放更多金融商品發行的基本條件。台灣幾乎每隔一段時間，就會出現金融商品糾紛演變而成的社會事件，例如以年輕人為主要發行對象的現金卡，曾讓父母親們受不了銀行催償債務而走上街頭；預測未來的人民幣價位走向的TRF（目標可贖回遠期契約）交易，在匯率方向反轉後同樣糾紛頻傳，投資人找上金管會要求出面善後。

坦言之，風險與報酬並存且同方向變化，是所有金融商品的共有特色，但國人對於風險的承受力明顯較低，也缺乏買賣合法金融商品風險要自負的體認，因此國外可常態性銷售的金融商品，在主管機關、金融機構都有顧慮下，未必可引入台灣社會，久而久之，本地市場的產品豐富度不足，對資金的吸引力自然下降，長期而言，這也是造成資金長現淨流出的原因之一。

然而，疫情改變了金融商品交易的模式，許多台灣尚未能公開交易，早已是網路世代熟悉的理財工具，加上報酬相當誘人，交易規模還在持續擴大，最有名的例子，就是2020全年漲幅高達295％的比特幣。這類未必合法卻實際存在的交易行為，廣受年輕投資人歡迎，但提供交易的機構和場所均不受政府管轄，一旦出現糾紛更難處理，這也是監理機構須要主動面對的新課題。