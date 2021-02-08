2020年總統大選才剛過了一年，曾是「政治金童」，也是資深媒體人的趙少康，就宣布要參選2024年總統，這種當仁不讓的氣魄，不僅在台灣少見，在藍營之內，也是寥寥無幾。

台灣政治受到歷史傳統的影響，過去想要參選總統的政治人物，有實力者，無不期望黃袍加身，或是希望眾生擁戴，即使快到登記參選，還是猶抱琵琶半遮面，能夠乾淨俐落宣布參選者，政壇少見。

這個結果就像2019年國民黨內初選時，由於韓國瑜一直拖到快要黨內登記初選，才宣布參選，讓不明究理的郭台銘誤認有希望成為國民黨的候選人，在高層的推舉之下，匆匆上陣，結果卻衍生黨內一場亂戰，國民黨在初選時就自行廝殺，這種內耗的結果，已經把自身的能量給耗盡。

趙少康此時就宣布參選2024總統，看起來有點太著急了，但是他改變2019年國民黨內耗的毛病，讓藍營內有實力者盡早宣布出來進行公平競爭，這種當仁不讓的精神，何嘗不是給國民黨一新形象的機會？也直接阻斷那些想攪局的人，更看到了趙少康快狠準的一面。