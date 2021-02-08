​在中廣董事長趙少康解釋之後，才知道是自己誤讀了，趙少康一開始的意思就是「罷捷、罷惟、罷瑤這一波結束之後，來檢討罷免的制度」，放下心裡一塊大石。

​現在民進黨把罷免貼上「報復性」的標籤，我們有話要說，罷免陳柏惟，跟「報復」一點關係都沒有。誠信是政治人物的天條，陳柏惟在選前說要捍衛台中的空汙，「中火春節停機一天」，選後卻護航民進黨的火力全開，這種沒有誠信的作為，當然足以罷免。

​再放大到整個民進黨，選前民進黨說要捍衛食安，說會充分溝通，過去農委會主委陳吉仲在野時說「開放萊豬，政府打死也要擋」；蔡英文總統說「牛豬分離不能退讓」，人民是相信這樣的立場，才投票給民進黨，現在選上就變卦，這不應該罷免嗎？

​而且罷免陳柏惟，效果不是只有他一個人，刪Q成功，民進黨其他的中部立委也會感受到壓力。不認同罷免的人，可不可以教教台中鄉親，有什麼方法可以讓中部的民進黨立委，不再護航萊豬，不再護航中火？

​有更好的方法，我們虛心接受，否則就算有再多的罵名，就算民進黨也發動要罷免羅廷瑋，為了中部孩子的健康，該做的事，我們還是要做。