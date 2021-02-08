藝人鄭家純（雞排妹）指控歌手翁立友性騷疑雲風波持續，由於雙方目前暫不提告，反讓司法申訴轉向性別對決，甚至無辜牽連此案以外的男性藝人，反而凸顯性騷疑雲背後的「女拳憤言」。

「女權主義」運動自19世紀開始為女性爭取平等地位而風起雲湧，為了抵抗性別描述在生物決定論的社會建構，揭露父系霸權的文化意識如何強化男女性別的二元分裂，將女性身體物化、客體化、標籤化並抹黑女性成就；卻在21世紀新科技所帶動的社交模式下，反而出現#iamnotafeminist（我不是女性主義者）的網路標語。

現代婦女基金會執行長范國勇認為性騷擾案件的第一步應向「檢警單位」提起申訴，鄭家純以臉書發文、開記者會、赴翁立友聲明會鬧場等形式已是不良示範，甚至公開表示「性騷擾案件上法院沒好下場」，那麼對於非公眾人物之女性同胞又該如何捍衛自身權益？

另外，鄭家純抨擊翁立友以新郎妝容現身於聲明會已是製造「女拳」對立的性別意識，這類「憤言」背後卻也忽略男性的身體自主權，反而利用一種女性凝視來進行儀式說教，認為男性在面對性騷擾、性醜聞、桃色事件都該呈現面容憔悴且披頭散髮來博取同情！

女性一旦成為負面議題的主角，男性是否應在判決以前隱匿低調，尤其當鄭家純抨擊翁立友「穿得像新郎一樣，頭髮吹超好，我經紀人預測錯，以為他會用相反路線訴苦。」是否也是另一種性別歧視的偏離解讀。

性騷疑雲已經淪為「女拳憤言」，女性主義不該被性別特權禁錮，尤其利用各種詮釋另闢戰場取代法律論述，反而混淆了女性的主體性。

（作者為新聞研究所學生）