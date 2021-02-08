一位自稱「親韓人士」透露，韓國瑜私下認為，國民黨只剩下三條路線，一是遵奉九二共識的「馬英九路線」；二是不管對岸，只管台澎金馬的「于北辰路線」；三是去中國化，變成台灣國民黨的「林為洲路線」。

公信力在放話與內鬥中流失

這位親韓人士不見得是代表韓國瑜發言，但他對國民黨的觀察尚稱精準。國民黨重新確認路線未必是壞事，只是長期以來國民黨沒有建立一個良好的，解決歧見的機制，不同路線寧可私下放話，也不願公開辯論。因此不難聽到，國民黨某甲認為「九二共識」是活在過去，與年輕世代距離越來越遠；某乙則說兩岸政策貼近民進黨等於是自我否定，淪為民進黨的副品牌，更得不到人民信任。國民黨的公信力就在ㄧ次又ㄧ次的放話與內鬥中流失殆盡。

威權時代的長期執政，讓國民黨人習慣家父長式的領導，提出不同意見幾乎與「造反」畫上等號。早從1988年的「主流、非主流」開始，反對黨中央的聲音就被以「逼宮」形容；1989年趙少康成立「新國民黨連線」，要求黨務改革，卻被迫脫離國民黨，出走成立新黨。再之後，國民黨歷經了宋楚瑜脫黨參選總統，連戰接任黨主席，再到「馬金體制」成形，國民黨的內部歧見，有逼宮，有出走，有陽奉陰違，有聽令不行，就是沒有溝通與辯論。

國民黨強盛的時候，這可能還不是問題，一旦陷入低潮，就可能演變成嚴重的分裂。2015年的「換柱」事件，不同陣營寧願高來高去，私下運作，就是沒有人願意站出來，以路線碰撞路線，說個清楚明白。

媒體常說：「團結不是國民黨的強項」，其來有自。反觀民進黨，黨內競爭刀刀見骨，分出高下後一致對外。1998年民進黨舉行中國路線大辯論，許信良大戰新潮流，最後得出「強本西進」結論，並催生《台灣前途決議文》。2013年民進黨的華山會議討論兩岸政策，雖然達不到黨內共識，但也讓蔡英文2016年乾脆以「維持現狀」模糊論述，避開兩岸罩門。這種對內勇於表達不同意見，對外強悍捍衛立場的文化，是國民黨應該要建立的。

最近，國民黨內部有個小插曲。趙少康拋出「這一波罷免之後是不是可以停了」的訴求，部分輿論解讀為「罷免黃捷案之後，就不要再推動罷免了」。之後趙少康解釋，他說的「這一波」，是包括已經在進行連署活動的陳柏惟、吳思瑤罷免案，建議之後不要再推動新的罷免，是語意上的歧異所造成的誤會。雖然是誤會，但過程中媒體出現對「路線辯論」的期待，國民黨還是不該讓民意失望。

視辯論結果決定下一步

從學理上看，罷免門檻的確過低，但這個責任要由民進黨承擔。國民黨一直提醒「任期安定性」的重要，但2015年民進黨在罷免蔡正元失敗後，痛批罷免門檻過高不合理。當時蘇貞昌說：「制度設計的缺陷，讓民意不能如實地反饋回政治體系。」陳其邁說：「連蔡正元都無法罷免通過，未來其他『闌尾』更有恃無恐，民進黨將持續推動修法。」當時的民進黨對所謂「報復式罷免」沒有一絲一毫的顧慮，也全力在塑造對「藍委」的仇恨。之後民進黨完全執政，悍然下修罷免門檻，也藉此取回高雄政權。等到民進黨自己面臨罷免危機，忽然把過去嗤之以鼻的學理考量搬出來，說不要仇恨、不要報復，任期的安定性很重要，這怎麼會有說服力呢？

如果民進黨認知到，自己把罷免門檻修錯了，至少要先向韓國瑜這位錯誤罷免門檻的受害者道歉。如果罷免門檻太低是錯誤，韓國瑜被罷免就是錯誤，陳其邁現在當高雄市長也是錯誤。民進黨必須先承認這個事實，才有資格去彌補過錯。

至於在現行的罷免門檻下，國民黨應該要如何運作才能凝聚「反萊豬」的能量，有不同想法的人不如公開辯論。我們呼應趙少康的說法，先完成已經在推動連署的罷惟、罷瑤案，再視辯論結果決定下ㄧ步。

繼宣布參選國民黨主席後，趙少康又宣布參選總統，立刻捲起千堆雪，當社會期待藍營一位27年前的政治金童復出時，也凸顯出國民黨嚴重的世代交替問題。如何重建國民黨新文化，帶動新社會動能，將是江啟臣、趙少康的第一道考驗。