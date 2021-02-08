罷捷未過關，「刪Q」行動持續進行，甫回國民黨的趙少康澄清絕對沒提過不要罷免陳柏惟及吳思瑤，由於國民黨推動反萊豬公投和罷免萊委已箭在弦上，欲爭大位的趙少康能背道而馳嗎？

趙少康上周重返國民黨，並直指爭黨主席及不排除挑戰2024總統大位後，首個周末就面對藍綠的罷捷對決，江啟臣在臉書公開他合體趙少康呼籲市民罷免黃捷的影片。

國民黨原打算複製在桃園罷免王浩宇的經驗，卻在蔡英文要求強力動員下，不敵總統牌而罷捷失敗，後傳出趙少康突指這種「報復性罷免」應該要停止，當然引發外界議論，甚至遭批是哪來的臥底。

趙少康說明所言是指罷免過度容易，批評這些都是當初民進黨要罷免蔡正元沒成功，後來修法降低門檻，這當然是報復式罷免。

儘管趙說法不假，各政黨都深知罷免案本來就充滿政治盤算，包括柯文哲說罷免不該是政黨動員工具，應該適可而止，其實也是言不由衷。

當初王浩宇被罷免成功，背後也有民眾黨的影子，王最後因其個人荒謬行徑遭中間選民唾棄，但民進黨憂心骨牌效應出手挺黃捷，只是鳳山本是綠大於藍的版圖，這樣的結果也只是保住面子。

對國民黨而言，讓罷免成風是面對民進黨一黨獨大的「必要之惡」，江啟臣雖強調罷免或公投是協助反映民意，但不可諱言，這樣的政治動作對國民黨凝聚地方組織動員確有所助益，只是能否拉到更多中間選民支持，恐怕過於樂觀。

70歲重返政壇的趙少康宣布參選2024總統大選，表示將積極推動兩岸和平、藍綠和解，但在綠營已把罷免案操作為本土及抹紅之爭，趙必定要先罩得住自家人這關，否則就是老生常談、了無新意了。