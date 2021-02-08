一篇能畢業的研究生論文，創新與合規是檢驗的兩個標準。創新的認定相對困難，但看你站在什麼角度。合規倒是很容易判定，要遵守格式、文獻編排要對，這是一眼能看穿。寒假，對於下學期要畢業的研究生，是個重要的關鍵。有人為了論文生不出來，生活全變了調。甚至在這過年的前夕，壓力大到不能好好的過年。因此在這春節的前夕，我決定寫一篇文章來幫助莘莘學子，幫助他們度過難關。

創新是科學往前的力量，也是社會進步的泉源。我們希望培養出來的學生，能夠在專業上有所突破。但是要在巨人的肩膀上，往前邁出一小步，是很困難的，這甚至需要有運氣。換句話說，創新可大可小，一個驚天動地的發明，讓人類受惠無窮，但那是可遇不可求。可是如果把創新的要求降低，就是還沒出現過，沒有人寫出來過，這個要求就容易達成。因此，新的實驗、新的資料分析，模型的小修改，任何新的變化，只要寫得出來，就是某種程度的創新。

一定要寫出來，因為論文畢竟是要白紙黑字的呈現。因此在寫作的過程，一定要自己去寫，不要用剪貼的方式去湊篇幅。自己寫就是要吸收、了解，咀嚼後用自己的話去完成，就不容易有抄襲的情況發生。例外是在有些狀況下，必須引用原文，那必須要遵循學界引用的行規，用引號或掛號，然後標註出處。

一知半解的剪貼，一來經不起深入的詢問，二來檢測的軟體套下去，抄襲無所遁形。因此，論文考試的口試要判定學生是否及格，至少要學生不能抄襲。而術倫理對造假、變造、重複發表，要求更嚴格。這些都是學術界現在的氛圍。

然而寫作完成之後論文的呈現也必須合規，就是要合乎專業的格式。論文如果隨隨便便寫作，不願更改，就是不專業，指導老師可能不給予口試，或口試委員可能把你當掉，這些在學界都有過案例。因為格式不合規定代表還不夠專業，不能授予學位。花點時間調一調，應該很簡單。一般情況，同學也能做得到，並不會引起太大的困擾。

然而，有不少同學，可能正文寫完都感覺很辛苦了，行無餘力去管格式細節。常見的一些問題包括章節、段落標題、內文、註釋、文獻的各種繕打格式及行距字型大小、頁緣留白尺寸，尤其參考文獻的撰寫：多人作者如何放入？姓、名、期刊名稱、年份、卷數、頁數，或是書名、出版社？所有文獻如何排列？文獻必須正文有索引的才列進來，不是你讀過的都一股腦兒的全列進來；也不要正文有索引，但後面的文獻卻找不到。

論文內容寫得好壞，不是一眼可以看出來。但是這些文獻的寫作呈現，若是有問題，可以讓有經驗的人一眼就看出來。所有的碩博士論文，現在普遍都已經以電子形式上網，放在學校或央圖的碩博論文網供人查閱。如果最後交上去的版本，沒有改正錯誤或有不按格式的寫作，都會遺臭萬年，不可不慎。

台灣的畢業論文要求，大多是要單一作者。但在研究、寫作的過程，如果有同學能夠一起並肩作戰，這會有莫大的幫助。寫論文常見的一個毛病，就是閉門造車，拖拖拉拉，問題無法解決，一直在繞圈圈，走不出來。遇到這樣的情形，一定要找指導老師或是學長姐去求助。術業有專攻，先行者可以幫助困在其中的同學，節省很多的無謂功夫。有時一句話，就可以驚醒夢中人。而有同行者，彼此就可以形成一個壓力團體，在進度上互相拉拔，就不會掉隊。這種「革命情感」，也會變成一輩子的好朋友。

寫論文是一種挑戰。尤其對碩士班學生，可能是一輩子的第一次，也是唯一一次寫個完整的論文。不過藉由過程的學習，克服挑戰，累積解決問題的經驗，以後可以應用去處理任何疑難雜症，人生絕對可因此受益。

（作者為中信金融管理學院講座教授暨台大經濟系名譽教授）