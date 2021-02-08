立法院副院長蔡其昌領銜提案「2035中火燃煤全部除役」，在民進黨人數優勢下，於日前立法院臨時會通過。此案表面看來是讓中火燃煤提早畢業，但骨子裡其實是民進黨2025年非核家園的補破網。

因為該案很詭詐的留了一個伏筆，即說是為了「因應國安挑戰」的緊急用電需求，燃煤機組除役不拆除；此外，立法院的決議還把新燃氣機組從2部增為4部，加大燃氣發電的能量。

反對此案的人認為，燃煤機組不拆除，等於給台電燃煤的量能開了後門，這就像是說好分手但堅持不分開的恐怖情人，繼續胡攪蠻纏的理由是「需要的話，還是可以隨時保護你啊！」

挺此案的人則說，燃氣發電變數多，如天候、海象不佳，或是國際情勢變化、老共阻撓等，以致天然氣運輸船無法抵達台灣，引發供電危機，那燃煤機組不就可以派上用場了？電力那麼重要，總要穩紮穩打啊，所以燃氣發電機組不但要蓋好、還要正式運作2年後都沒有問題了，燃煤發電機組才可以除役，且除了役還不能拆除，為的就是保證不會缺電；這是用心良苦啊。

如果民進黨政府真那麼關心缺電問題、對電力規畫真的那麼有遠見，那為什麼在明知氣電有一堆風險、綠電八字都還沒有一撇時，蔡政府就急吼吼地趁著月黑風高，把核四廠燃料棒陸續運離核四廠區呢？當時民進黨怎麼沒人出來說暫停，等2025非核家園確定行得通、台灣確實不會有缺電問題時，再處理那些核四設備呢？

核四的總裝置容量是270萬瓩，民進黨政府說廢就廢、說拆就拆，阿莎力的很；中火一部機組的裝置容量是55萬瓩，民進黨政府卻難分難捨，一副惜命命的樣子，合理嗎？

儘管蔡政府2025非核家園的宏願，已因2018年「以核養綠」公投過關廢止，立法院會也在2019年配合修法，刪除《電業法》中有關「核能發電設備應於中華民國114（即2025）年以前，全部停止運轉」的條文；但經濟部長王美花已公開表示，2025非核目標不變。

換句話說，蔡政府把人民當塑膠，公投通過了他們根本甩也不甩。按民進黨計畫，除了遭蔡政府肢解的核四之外，核一已步入除役，核二1號機今年12月停止運轉、2號機後年3月停止運轉、核三2號機2025年停止運轉。台灣將終於進入民進黨政府朝思暮想的非核天堂，屆時天然氣發電就要佔50％了！

然而，我國天然氣自產比率低於1％，天然氣的進口曝險指數（即天然氣淨進口占國家總天然氣供給量之比率）之高，十分令人擔憂；就燃氣發電占比與天然氣自產率來觀察，蔡政府燃氣發電的挑戰難度，可謂全球數一數二；再加上台灣還有液化天然氣接收站面臨超載、天然氣儲槽容積與安全存量天數不足等問題，但中油第三天然氣接收站因涉及大潭藻礁生態保育問題，至今爭議不斷。

所以，4年後的2025年，燃氣發電究竟有沒有辦法如原先所設想的那麼高，看來蔡政府並沒有把握，所以蔡其昌才會提出那個除役不拆除的荒謬提案，一方面宣傳說讓燃煤機組提早走入歷史、安慰台中人可以更快脫離空汙之害；但是另一方面又讓燃煤機組繼續掛在那裡，一副可以隨時待命的機動性，藉以安撫擔心缺電的企業投資者。這兩面手法顯示的正是民進黨政府的投機，以及內心深處的恐懼。

蔡其昌想以此案作為競逐市長的起手式，但台中市民會上當嗎？