《旺報》社評最近指名道姓批評《環球時報》總編輯胡錫進，指出他的涉台強硬言論與大陸官方和平統一的基調不符，且遭台灣有心人士利用，「徒增社會的對立和兩岸的誤解」。胡錫進隨後公開回應，簡要澄清了他對於兩岸關係和大陸對台政策的基本看法。

在兩岸關係風高浪急，輿論的情緒化對峙有增無減的當下，《旺報》與《環球時報》及胡錫進之間能夠直言不諱，坦率交流，同時措辭上又點到為止，立場上不扣帽子，不打棍子，實屬難能可貴。希望這一輪「對話」開啟兩岸理性溝通的新局面，也期待大陸更多有識之士扮演兩岸橋梁的角色。

《環球時報》及胡錫進在兩岸輿論場上動見觀瞻，稱其執大陸輿論之牛耳也不為過。與此同時，其立場與風格也飽受非議，《旺報》就曾多次載文批評胡錫進在涉台問題上的嬉笑怒罵雖極具吸睛效應，卻有意無意間迎合乃至製造了大陸的民粹情緒，激化了兩岸民間對立，無助兩岸理性溝通。

具體來說，《環球時報》在涉台議題上的操作基本上是「逢蔡（英文）必反」「逢民（進黨）必反」，還喜歡拿綠媒抹黑大陸，鼓吹「台獨」的言論當靶子，胡錫進本人更是以對「台獨」屢屢開炮而著稱。

如此導向在大陸既契合政治正確，又討好了大量愛國讀者，看似無可厚非，《環球時報》和胡錫進也樂此不疲。但至少在客觀上誤導不少大陸讀者以為獨派在台灣已經一統天下，媒體和輿論更是烏煙瘴氣，和平統一希望渺茫，武統應盡快提上議事日程。對許多台灣讀者來說，《環球時報》和胡錫進的體制內身分很難讓他們相信其強硬做派只是一家之言，甚至懷疑「和平統一」、「心靈契合」云云根本只是北京的說辭，實際行動卻是對台灣耀武揚威。

事實上，台灣是個多元化的社會，台灣輿論場也是五顏六色。獨派固然甚囂塵上，卻並非沒有制約。綠媒的確大行其道，但也有制衡的聲音。《旺報》及旺中旗下媒體就長期為兩岸和平發展呼喊，甚至為此付出了沉重的代價。此番胡錫進的回應文章也承認，「《旺報》在台灣屬於比較溫和的媒體」，島內也有一些不支持「台獨」的人，並罕見地認可《旺報》對他的批評或許有道理。

另一方面，對《環球時報》和胡錫進持抵觸情緒的台灣讀者也有必要耐心品讀這篇回應文章中的資訊。第一，身為資深媒體人，胡錫進當然懂得如何操弄輿論，但涉台強硬言論在大陸經久不衰顯然不是胡一己之力所能達成，它是大陸真實民意的反映，即對「台獨」越來越憎惡，對和統越來越沒有耐心。

第二， 胡錫進強調並不反對和統，只是軍事壓力應成為和統必不可少的手段。這與一些大陸涉台學者的「智統」論點不謀而合。台灣朝野和整個社會應認真對待大陸的統一決心與實力。一些獨派人士挖苦大陸軍方的警告是了無新意的「千年老屁」，這才是危險的誤導。

第三，胡錫進沒有激烈反駁《旺報》，反而平和地肯定了《旺報》社評的初衷，主張大陸要有大戰略大邏輯，要去改造台灣的政治生態，而不是被島內政治遊戲所綁架。這告訴台灣讀者大陸是從全局出發考慮台灣問題的，不會跟台灣處處糾纏。一些綠媒給讀者灌輸的全世界繞著台灣轉，大陸只有一顆「玻璃心」的場景顯然是一種幻象。

最後，我相信兩岸中國人能夠找到和平相處、和平發展、和平統一的方法，但前提是結束毫無意義的口水戰，開啟有價值的理性對話。胡錫進做了很好的示範，希望其他大陸有識之士跟上。（作者為大陸大學教授）