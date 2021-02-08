台灣在對抗新冠肺炎的防疫戰的第一階段，在政府、醫界與全民的努力下，獲得了階段性的勝利，並贏得了世界的掌聲與讚賞。但這還不夠，因為只有大部分國民，注射了新冠肺炎疫苗，產生了個人與群體的抗體，才能產生群體免疫，有效地對抗這個疾病。因此，世界大國，包括美國、英國、加拿大等都非常重視疫苗的獲得，無不投入極大的人力、財力與疫苗公司周旋，確保獲得足夠的疫苗，使國家脫離新冠肺炎的危險。因為只有大部分國民注射了新冠肺炎疫苗，產生了個人與群體的抗體，才能產生群體免疫，有效地對抗這個疾病。

以加拿大為例，加拿大是G7成員國之一，是世界排名前10名的經濟體，去年底，加拿大和七家疫苗商簽約，訂購了高達4億1千多萬劑新冠疫苗，加拿大人口只有3790萬，以ㄧ個人打兩劑來計算，只要8千萬劑就足夠了，在人均確認的疫苗訂購量上領先全球。杜魯多總理還豪邁的表示，將來有多餘的疫苗一定會跟其他國家分享。

但結果並不如所願，雖然各種疫苗目前在持續供貨，但常出現中斷供貨，或減少給貨的狀況，在已發送到各省的110多萬劑輝瑞和Moderna 疫苗，幾乎快注射完畢，因為供貨不足，其他還沒有接種的疫苗要留給易感人群接種第二劑，使得其他人無法接種。上星期，本來應該收到的20多萬劑疫苗，全部被砍掉，Monderna 疫苗，也從23萬劑被削減到18萬劑，都比原來預定的，少收到很多。很多想要施打的民眾，都無法施打，所以在全民接種比例方面，遠落後於英國、美國、Saudi阿拉伯、以色列後。疫苗短缺的原因，除了疫苗廠商的生產量的因素外，據聞有些國家以更高的價格，從中攔截，導致供貨不足，甚至斷貨。

最近隨著世界各國訂單的增加，歐盟現在更引入所謂出口管制，確保在歐盟生產的疫苗，能足量用在歐盟國家，減少對外輸出。因此，疫苗的爭奪戰，競爭越來越激烈。

前幾天指揮中心宣布，台灣被列為疫苗全球取得機制（COVAX）第一波名單內，預計到貨時間為二月到六月間，到貨後最快一週內就可施打，但我們是跟5到8個非會員國，共用130萬3千2百劑，可以確切的數量與時間，都還未知。但他山之石可以攻錯，有鑑於其他國家的例子，建議政府應考慮提高疫苗採購的層級，投入更多的專家與人力跟疫苗公司展開談判，避免中間被別的國家攔截，確保疫苗到貨的數量與時間，來爭取防疫的最終勝利。

（作者為侯世婷小兒科診所副院長、流行病學專家）