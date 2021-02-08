從美國拜登總統的就職演說，或可展望2021中美新關係，總體看來是比較樂觀的。儘管拜登總統的國務卿布林肯對華出言不遜，也公開承認中美關係是美國最重要的外交關係，外交政策的執行，需聽命於拜登總統。

美國拜登總統就職演說聲稱，美國不再是以「美國優先」，更像是以國際共同體為政策，但美國政策骨子裡，現仍是以美國為首的以基督教義與英語文化為中心的優越至上，絕不允許被超越的西方價值觀。但新的情況是，大陸已是世界第二大經濟體、世界最大貿易國與工業國，因此西方視為主要威脅和競爭對手，而要想盡辦法抵制大陸的興起。

不過這已經晚了至少十年，世界銀行近稱「2020疫情席捲全球，中國是世界唯一實現經濟正增長的主要經濟體。」而今中國對西方的圍堵抵制，已有逐漸奏效的對策。從一帶一路、東歐專列、重視亞洲、歐洲、東盟，到主張互為生命共同體，美國不再是中國的最大貿易國，已被東盟，歐盟所取代。

而美國拜登總統的「國內買美國貨物、國際推進合作共贏」政策，需要時日，難有立竿見影之效。1月31日英國《經濟學人報》的頭版專文指出，「買美國貨」規定美聯邦政府的所有採購預算，要購買美國製造產品，會打亂美製造業的供應鏈，不利於美國的競爭力與生產效率，即便有1.9兆美元的預算用來抗疫和拉動經濟，美國將反而減少30萬個就業崗位。該報稱「買美國貨」是錯誤的經濟政策。

該報稱 在外貿方面，拜登總統的「買美國貨」等於繼承了川普總統的「美國優先」，將繼續激化其他國家的不安，例如歐盟最近已經和中國簽訂投資協議，顯非美國所樂見，這與「美國優先」何異？該報認為，「買美國貨」對美國和全世界都是壞消息。

但是在外交方面，拜登總統明顯不同於川普總統，拜登總統想要把4年來陷美國於國際孤立的作法，改變成回歸到積極參與國際秩序的建設與維持，例如回歸到巴黎氣候公約、世界衛生組織（WHO）、伊朗核協議、繼續美國——俄國核武減少協議等，並要與中國建立協商性的關係，而不再是公開的惡言相對。中美的競爭是必然的，但是有了互相協商而非公開威脅的關係，拜登總統應是體會到人類生命共同體的重要性。

有許多預測中國大陸在今後十多年內，將成為全球GDP最大國，到那時，美國將意識到與中國互為無法分割的生命共同體，大於互為威脅。到那時，西方的優越價值觀將被西方所謂「如果打不過你，就參加你」的現實觀取代，中美因此將長久保持較良好的關係。

從諸多方面看，中美關係保持良好，台灣才會更好。

（作者為航太工程師）