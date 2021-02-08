過去國內房地產的發展軌跡，通常是隨著重大交通的建設，例如高鐵、捷運、高速公路等，特別是軌道經濟商圈的形成，沿線站區的開發或是相關重劃區，往往都是不動產開發商與民眾購屋的焦點，2021年包括淡海輕軌第一期正式營運通車、台中捷運路線等周邊房價之變化，預計都是市場的觀察重點。

但隨著中、美兩強全球關稅貿易戰、新冠病毒肺炎疫情、美中科技戰，除了使得台商出現第一波、第二波回流，帶動相關工業地產的需求外，台灣半導體業因為台積電先進製程獨霸全球而成為兵家必爭之地，加上中國科技供應鏈去美國化也強化積體電路設計、半導體封測業的訂單，顯然護國神山群們讓我國半導體業在全球供應鏈的重要性急速升高，此也從近期全球車用晶片荒，美國、德國、日本均透過政府官員與台灣經濟部進行協商，期望能獲得台灣半導體業的支援事件可知。

我國半導體業雖位居全球第二大，僅次於美國，但完整供應鏈、專業分工、防疫得宜，加上晶圓代工、半導體封測全球過半的市占率及無可取代的地位，使得台灣整體半導體儼然已位居世界的中心。而在半導體景氣處於超級循環週期、我國位階持續升高之下，國內半導體業群聚投資相對也不斷擴大，此就形成近期房市另一個重要的拉升動能。

事實上，國內半導體業景氣呈現強勢上揚的態勢，而電腦及電子相關行業也受惠於疫情下的遠距商機，表現也頗佳，故不論是半導體業者不斷擴大投資，或是NB、伺服器業者持續回台設廠，皆帶動當地就業人口與商業機會，特別是半導體業代表的是高所得族群，更連帶使周邊房市出現暢旺格局，尤以竹科、中科、南科最為顯著，南科更因基期相對偏低，使得此波以半導體群聚投資為首的科技布局，帶動2020~2021年以來南科周邊的土地、廠房、廠辦、辦公室、住宅等交易，等同牽動周邊房市的表現，例如南科台南園區的LM重劃區、新市夜市、南科高雄園區路竹車站商圈等。

而未來預計竹科、中科、南科仍會有大型投資案，如台積電2奈米將坐落於新竹寶山，還有貝爾實驗室，中科亦有6奈米、7奈米的產能，南科則是5奈米產能的擴充、4奈米與3奈米的試產，更有ASML來南科設置技術訓練中心，故台積電完美的超前部署，使台灣半導體群聚效應再起，全球先進製程生產重鎮地位確立，在此情況下，2021年科技園區周邊的房價仍將具有支撐效果。

其中台南市房市表現能見度依舊頗佳，主要是受到台積電宣布2021年資本支出將由2020年的172億美元提高至250~280億美元，除5奈米的量產外，更將致力於投入2022年要量產的3奈米製程，也由於3奈米製程生產重鎮將落於南科，意謂此部分等同代表台積電擴廠、相關供應鏈進駐台南市仍是有題材支撐，特別是未來台積電的先進製程幾乎有70~80%的比例將落於南科，此對於各項地產將具備推升動能。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事）