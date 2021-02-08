罷免立委陳柏惟的「刪Q行動」正如火如荼的展開，第一階段2900份連署在5天內達標，領銜人也於今日（2月8日）提交出連署書。

相較於今年前兩次的罷免案，此案直接提升至立委等級，更可說是對萊豬議題的「直球對決」。在萊豬進口案中，陳柏惟投下同意票，是名副其實的「萊豬立委」，「割萊委」行動也由此案率先展開。

「刪Q總部」以「承諾跳票」、「忽視地方服務」、「荒謬言行」、「挺萊豬」等四大理由發動罷免。陳柏惟在上次大選中，僅以約5000票勝出，面臨25%的罷免門檻（72781票）似乎岌岌可危，但此案通過沒有外界預想的簡單，面對「刪Q案」需成功，需要考慮以下四個條件：

一、藍綠版圖

台中第二選區（俗稱海線），一直被外界視為是泛藍較有優勢的選區，但其實不然。以總統得票率而言，2008以及2012年，馬英九在此區拿下了59.66%與51.48%的得票率，但到了2016與2020的大選中，受到選戰氛圍的影響，泛藍陣營（國+親）的得票都不超過45%，甚至去年大選中，韓國瑜在此區的得票率（37.12%）也低於全國得票率（38.61%）。就選票結構而言，台中第二選區雖然泛藍結構逐漸流失，罷免案要在此區通過，似乎沒有外界預測的簡單。

二、顏家動員、介入程度的多寡

台中海線的立委席次長期被視為鐵板一塊，難以攻下，主要原因是顏家在當地的長期經營，顏家父子在此地擔任民意代表逾25年，與其說是藍營強，不如說是顏家強。去年大選中，顏寬恆獲得107766票，僅以約五千票的差距落敗，若能匯集上次大選的得票，遠遠超過25%罷免門檻。

就目前看來，顏家並未介入罷免。但若藉由顏家的協助，罷免案勢必有很大的機會通過。只不過，若是顏家加入罷免案，勢必會被貼上「輸不起」、「報復」的標籤，因此是否會大動作介入罷免，仍需觀察。

三、罷免議題不能失焦

陳柏惟過去主打網路空戰，擁有龐大的網路聲量，可說是泛綠陣營的「大砲」，時常能製造許多話題。在這次罷捷案過後，陳柏惟便以「中國人手持的中國黨彈弓打出來的罷免子彈」來評論罷免案，將公民發起的罷免案與境外勢力、統獨、破壞民主等議題上大作文章，試圖在罷免議題上帶風向。

可想而知的是，面對罷免案，擅長操作統獨議題的陳柏惟，勢必會再度使用此種手法轉移焦點。罷免團體必須拉回議題主軸，向選民說明此戰是「反萊豬之戰」，並且重新喚起選民對陳柏惟「香港人來台當兵」、「外交部變內交部」、「中國挖海砂是為了攻台」等荒唐言論的記憶，才能避免罷免案失焦。

四、投票日期

預計罷免若成案，投票日將訂在7月至9月中旬。投票將在暑假舉辦，對擁有較多年輕選票的陳柏惟將更有利。然而，必須考慮的是，8月28日預計將是反萊豬公投的投票日，搞不好會形成「割萊委」與「反萊豬」同場上映的狀況。若投票訂在此日，將有可能最大化反萊豬的選票，成為壓到陳柏惟的最後一根稻草。

綜上所述，「刪Q行動」要過關不容易，但也絕非難事。相較於鳳山的黃捷，陳柏惟在選區上較不具優勢，並且陳的言行爭議大多與政治專業相關，與萊豬議題的關聯性也更強，相較於罷免黃捷案，更能說服中間選民。

此案將為「割萊委」的第一戰，具有指標性意義。可想而知的是，綠營也將持續動員中央、地方各級民代，協助陳柏惟催出不同意票，以避免「罷免骨牌」繼續延燒，並且持續護航萊豬。罷免團體或許需要更多外力的協助，並且在空戰、媒體的論述上謹慎與對方交戰，才有可能成功過關。

（作者為台北大學公行系學生）