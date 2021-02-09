在台灣誠品書店，作家三毛的作品和關於歌唱家鄧麗君的書一直都是放在最顯著的位置，一代骨灰級女神的歷久彌新。

去台灣緬懷作家三毛和著名歌唱家鄧麗君依然是眾多文青們的心願。

三毛文筆下是清新、灑脫與不羈，但是，最後她「我守住黃昏，守過夜晚」，卻在凌晨2時寂寞離開人世，這是怎樣的人生「體驗」。

請允許我姑且稱為是一種「體驗」，而且這種「體驗」也唯一只有三毛有資格。因為三毛曾經說：「我是一個像空氣一樣自由的人，妨礙我心靈自由的時候，絕不妥協。」由此，我相信三毛去了另一個空間去追尋她新的自由，追隨那來自靈魂的慰藉，追逐三毛意義中的愛的伴侶，追夢去了，那遠方的橄欖樹在等著她回家。

「三毛的家」在新竹清泉部落。

清泉部落是台灣的一個小山村，位於台北市以北的新竹縣，清泉的居民主要是泰雅族。在21世紀的今天，清泉部落也稱得上偏僻、人煙稀少、幽靜、環境優美。至今從台北到清泉部落沒有直達的火車和公車，下高速路後需要在類似中國大陸的鄉村道上行車一個多小時。

三毛，一生四海為家，台灣、西班牙、德國、美國、南美洲、巴黎都留下她的足跡。台灣新竹清泉部落也是三毛一個小小的家。

小屋成了三毛的故居，這棟「三毛的家」是一棟最簡單、簡樸甚至有點簡陋的紅磚屋。紅磚屋、白灰牆還有門外的青山和依附在三毛家的吊橋。屋前掛著三毛的照片，寫著「三毛的清泉夢」。

站在「三毛的家」門口，彷彿可以感受到那年那月那時三毛與教堂的丁松青神父日日交流的氣息；感受到教堂李伯伯每天在飯點時間向她的住處高高地揮舞旗幟，意思是喊她：「三毛，來吃飯」；感受這裡的陽光明媚、山巒幽靜、清水潺潺、溫泉淡淡、花草可人、吊橋搖搖、小路綿長還有清泉部落的孩子與三毛一起嬉戲的歡樂的笑聲。

三毛在清泉小屋居住的三年中，已經與教堂的丁松青神父成為知己，後來三毛還翻譯了丁松青神父的書《蘭嶼之歌 清泉故事》。如今已經70多歲的丁松青神父和兄弟丁松筠在台灣拍紀錄片，並且創辦第一所山地托兒所，丁神父兄弟倆一起服務台灣40多年。

鄧麗君的歌能流芳至今，為什麼

鄧麗君小姐已然是眾多男士心中的夢中情人，更像上帝派來人間溫柔的造化，那絲絲溫情和從不做作的柔美定是融化在血液中從她歌聲裡款款流淌。一聲綿柔：「goodbye my love」，揉碎了多少紅塵滾滾的心。

鄧麗君的陵園——筠園在台灣北部，一個依山傍海秀美的地方。就是在這樣一個地方，鄧麗君小姐長眠於此。於是，有位佳人在水一方，那將是永遠的在水一方，可望而不可即的那一方。

去筠園，虔誠地奉上一束花在鄧麗君墓前，留下這般念想，敘說一下，如今的小城故事是否還有甜蜜蜜的笑容。（董婭宇/深圳市）