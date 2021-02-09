台灣，最美的風景是人

《新週刊》曾在一期封面上印出這行字： 台灣，最美的風景是人。

這是來自大陸的慷慨讚美與真誠問候。

「台灣人，很能拚」

篳路藍縷，以啟山林。

早年，台灣移民用蕃薯仔形容自己：蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳。

肯吃苦的台灣人，拚出了「經濟奇跡」

短短20年躋身亞洲四小龍，從低端代工起步，逐步打造出世界品牌，1970年代半導體產業騰飛，台灣芯片產量至今世界第1。

近年，台灣經濟低迷，2019年台灣GDP總量被福建省反超，小島一片嘩然！

但人均GDP仍居全國第三，僅次於港澳。

這些我們超熟悉的品牌，其實都是Made in Taiwan

這些大陸人超熟悉的品牌，其實都是Made in Taiwan（製圖：時差島）

▲當年台灣就如同今日廣東，是世界級工廠。1990年台灣人均GDP就已破1萬美元。台灣錢淹腳目，台胞曾給人的第一印象。

「台灣人，也好鬥」

海峽生存環境凶險，不鬥，活不下來！

花襯衣+刺青+金鏈子+歪頭嚼檳榔，打打殺殺的台灣黑幫形象，一度成為華人圈復古時尚。

《艋舺》劇照。（資料圖片）

台客朋友。（圖片來源：時差島）

《艋舺》講的就是1980年代末一段台灣黑幫往事。台北的龍山寺、艋舺、西門町就如同香港的深水埠、旺角，都是讓人浮想聯翩的地方。

這種好鬥也體現為政治鬧劇。

大陸遊客去台灣，第一件事不是逛景點，而是打開酒店的電視機看台灣政客吵架。

「台灣的政治節目比綜藝好看一萬倍！什麼都敢罵，也太刺激了吧……」

「台灣人，又好嗲~」

台灣，一個到處賣萌的小社會。

嗲嗲的台灣腔，實在讓人酥麻。

好贊，就醬啦，我宣你啦！

志玲姐姐的娃娃音，誰不愛。

就連罵髒話，也是嗲的，氣勢很弱：要怎樣？！

酸一點：香蕉你個芭拉！狠一點：幹！

最多加一句：幹你娘咧~

隨後，又馬上道歉。

台灣人的口頭禪是「不好意思」，獨特的道歉文化，透著台式溫情。

高德地圖數據：2016年林志玲語音導航上線，當日APP下載量超6倍、新增用戶飆升230%。（圖片來源：時差島）

▲高德地圖數據：2016年林志玲語音導航上線，當日APP下載量超6倍、新增用戶飆升230%。

「台灣人，小清新」

小清新、小確幸、小文藝、小日子……

台灣人用「小小的美」一點點融化你。

人情味，成為台灣旅遊搜索率最高的一個詞。

咖啡館+民宿+文創，輕易俘獲遊客心；

每一件伴手禮，都藏著細膩巧思；

每一所民宿背後，都有一戶善良主人；

每一間咖啡館，都藏著一個歸鄉青年的小夢想。

日本攝影師川島小鳥作品集《明星》，拍出了最台灣的人情味。

熱鬧的夜市小吃，Q彈的珍珠奶茶，也是嗲嗲的~

作家焦桐說：台灣的好處就在於，沒有大菜，只有小吃。

大陸旅遊網站馬蜂窩數據顯示大陸赴台個人游最愛體驗No.1：夜市！（資料照片）

▲馬蜂窩數據顯示大陸赴台個人游最愛體驗No.1：夜市！饒河夜市、永樂夜市、寧夏夜市、士林夜市、基隆夜市……滷肉飯、牛肉麵、蚵仔煎、珍珠奶茶、虱目魚……你一定比島主更倒背如流。

也有一種批評聲音：小確幸讓台灣沒有未來。

據台灣大學統計，30%大學畢業生，人生理想竟都是開一家咖啡廳。台北獨立咖啡館數量是上海的15倍。

企業家郭台銘毫不客氣地批評：年輕人以開咖啡廳為滿足，這種想法的普遍程度令人不可思議。

😂 台灣人也表示無奈：「我們的小確幸是被逼的！」

經濟停滯，無力追求大格局、大確幸，年輕人又跨不出台灣，只能躲在咖啡店，服下一粒「自以為幸福」的催眠藥。

但其實，小確幸也創造價值，台灣把「萌+人情經濟」發揮到了極致。

2002年台灣啟動文創戰略，2018年文創企業達64401家，產值突破萬億新台幣，占GDP5%以上，帶動就業60萬人，成為台灣經濟生力軍。大陸人做文創、開民宿、咖啡館，必先到台灣取經。

「台灣人，好有文化感」

台灣，確實存留著一張很傳統的中國臉，它是直排書、繁體字，是溫良恭儉讓，是24小時不打烊的誠品書店。

誠品書店，台灣文化地標 今年5月31日，全球第一家24小時書店——誠品敦南店關閉，5萬人聚集書店以演講、歌唱的方式向這一時代經典致敬並告別。

文化，是台灣最大的附加值。

港台流行文化曾影響了大陸一代人。

比起香港娛樂圈，台灣的文化氣質更加突出。

那些年我們追過的台灣明星，

名單長到沒法列，一代人的青春記憶。

李安曾說「我對世界的眼光是在台南養成的。我的紀律、道德標準、行為準則，基本是台南給我的。」

那些年，我們追過的「台灣人」

台灣名人堂。（製圖：時差島）

那些年，我們追過的「台灣人」。（製圖：時差島）

那些年，我們追過的「台灣人」。（製圖：時差島）

那些年，我們追過的「台灣人」。（製圖：時差島）

那些年，我們追過的「台灣人」。（製圖：時差島）

註：圖集所示部分人物為在台灣生活過，其人生經歷與台灣關聯較大，並非土生土長

作者：時差島

介紹：時差島，看見世界的時差。創立於2018年5月，旅行新媒體品牌，致力於探尋世界的不同，從觀世界到世界觀，洞察變化與成長中的「中國人之旅行觀」。

來源：時差島公眾號（ID：Time-Island2018），本文由時差島授權轉載