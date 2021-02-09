送走翻天覆地的鼠年，迎來載著一整車鈔票的牛年，台灣去年在COVID-19疫情侵襲下逆風前行，經濟成長率繳出2.98％的驚艷數字，超越所有OECD的國家。春花朵朵開，金牛旺旺來，在此先預祝本報讀者事業順利前行，投資豐盈滿載，闔家健康幸福，一起迎接鴻運豐收的牛年。

全球經濟在新冠疫情下發生重大位移，醞釀許久的網路虛擬經濟像火山爆發般噴出，儼然取得主流經濟的地位，人工智慧、物聯網、5G邁大步前進，深度學習、虛擬世界的服務、網路銀行業務、電動車、智慧工廠、以及基因科技，在新冠疫情將要逐漸遠離之際，這些猶如第五次工業革命的重大突破，仍然維持高度增長的動能，推動全球迎向經濟復甦的牛年。

台灣能夠創下傲視全球的經濟成長績效，帶頭的當然是對半導體晶圓的強烈需求，台積電領軍台灣的科技製造公司，扮演全球人工智慧大成長的火藥庫，在幾乎所有產品都需要高效率運算的處理器與晶片，全球一方面出現史無前例晶圓產能供應不足，另一方面則面臨需求端大增，例如擁有超級運算能力的GPUS超越傳統處理器取得市場主導地位，這些自然是台灣在全球經濟大轉型下，擁有獨特不可或缺的關鍵地位與持續增長的保證。

牛年的經濟主軸有二，其一是傳統產業在後新冠肺炎時期的復甦，雖然全球趨勢一致，但是國家、產業、甚至同產業的企業復甦的速度與幅度都會出現極為顯著的差異，今年將嚴苛考驗各國政府與企業主對復甦的準備與決心，無法一概而論；另一個主軸則是虛擬經濟，持續發展的動能雖然強勁，但是挑戰的逆風也同步增強，正在虛擬產業衝刺的業者與投資人，對於虛擬產業遭逢的挑戰，絕對不可輕忽。

年前圍繞在美國網路券商羅賓漢（Robinhood）的劇變具有極大的啟發性，這家總部在加州矽谷的新創證券公司，靠著號召年輕網路散戶瞬間累積超過1,300萬客戶，羅賓漢翻轉華爾街的百年傳統，猶如UBER 帶給計程車業的破壞性創新，金融槓桿、衍生商品、快速且高倍數的獲利，都不再是一小群身穿頂級毛料西裝、腳踩「白鞋」（White Shoes）的華爾街銀行家的特權。

但是農曆年前爆發的GME（GameStop）網路散戶與對沖基金多空對決的事件，羅賓漢暴露了無法有效保護網民的致命缺點，不僅失去核心散戶的支持，自身更成為金融市場安定最大的火藥庫。宣稱劫富濟貧、還給散戶金融權力的羅賓漢證券，在股價劇烈變動中180度翻轉限制散戶交易，引爆市場大地震更同時挑戰金融監管，似乎是2021年網路潮流翻轉的先期警訊。

各國政府針對新興網路公司的法律制裁已經爆發，去年美國總統大選期間，網路新世代為核心的民主黨左派，已經把對臉書、字母公司（谷歌母公司）、亞馬遜、以及蘋果的反壟斷訴訟擺到政治行事曆的優先事項，作為民主黨左派領袖的麻州參議員華倫在總統大選期間，提出具體分拆科技巨頭（Break Up Big Tech）的計畫，即使只有部分實施，仍會造成網路產業的徹底劇變。

大陸政府去年底對阿里巴巴進行無情的清算更具代表性，人民銀行等金融監理主管緊急喊停螞蟻集團的上市，強迫螞蟻將金融業務分拆，遵循傳統商業銀行的資本要求與相關法規，徹底改變螞蟻以及其他網路金融公司的商業模式，網路龍頭科技公司對政府、對社會、對經濟都已經獲得無可挑戰的巨大影響力，政府限制與強迫拆分科技龍頭，可能是各國政府最大的共識。

美國除了國會議員，聯邦司法部也在去年對谷歌正式提起反壟斷訴訟，新上任的拜登總統與財政部長葉倫更與歐洲政府同步，研議對科技巨頭課徵全球數位稅，由歐盟國家率先提出的數位稅需要美國白宮的支持，過往川普反對，而拜登則在與歐洲重建聯盟關係的大原則下對數位稅採取開放的態度。

另外，澳洲政府率先發動立法，要求谷歌與臉書刊載新聞必須付費給原創的當地媒體，加拿大也串聯所有媒體，呼籲各國政府與澳洲採取同樣行動。

谷歌等科技巨頭今年的獲利動能極強，在財務上不論是課徵數位稅、給付原創媒體費用等都有能力，但是面對政府反壟斷與分拆的攻擊，勢必耗用公司決策階層的核心資源，法務、公關、策略部門的優先性會擠壓科技創新，科技巨頭們在自駕電動車、網路視訊會議等新興領域在去年都跑輸新進的競爭者，這是科技巨頭在組織急遽膨脹後，創新動能逐漸減弱的警訊，如果對政府的反壟斷政策處理不慎，甚至可能出現類似羅賓漢遭到網路群眾集體反制的下場。

新春假期是企業主與投資人規畫大計的最佳時機，去年在風雨中屢創佳績的台灣，在繼續衝刺的同時，更要睜大眼睛提早預警潛藏的風暴，持盈保泰，趨吉避凶，才能抓住金牛鴻運續享豐收。