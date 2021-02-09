趙少康宣布參選總統，拋出「兩岸路線辯論」，表現出對兩岸議題直球對決的態度。

兩岸關係論述多種，簡單分類，認同「兩岸同屬一國」，那基本上落在傳統國民黨的光譜，反之則是「台灣大陸，一邊一國」，這是過去民進黨的主張。筆者引述陳長文律師的見解，國民黨不妨將「九二共識」截彎取直，直接以「兩岸同屬中華民國」來取代。

國民黨內，人人是中華民國派，應不至於有人會反對將「中華民國」明確點出。

再者，現行《兩岸人民關係條例》清楚定義「大陸地區是中華民國領土」，這也就是「兩岸同屬中華民國」，是民進黨執政至今，不敢更動一字的法律框架。

民進黨無法抹紅「兩岸同屬中華民國」，因為那也就是抹紅民進黨自己。這不但可以讓國民黨撕下「親共」標籤，並突顯出民進黨雖然常常嘴巴撿到撿，但在實際的「憲政體制」上，是向國民黨的兩岸路線靠攏，兩岸議題是國民黨的資產而非負債。

當然，北京不見得能接受「中華民國」，不過至少可以「忍受」，總比一邊一國好得多吧？