從去年底許多歐美國家陸續通過新冠疫苗的審批，開始施打，而疫情也漸漸趨於平穩。台灣許多民眾仍沈醉在防疫的成就中，部立桃園醫院卻出現院內感染，甚至有社區感染的危機，國人才意識到單純只靠口罩是無法面對後疫情時代。當世界主要國家與台灣週邊國家都完成疫苗的施打，恢復往來活動，我們若遲遲無法解決疫苗問題，勢必會成為被世界隔離的孤島。

防疫指揮官陳時中對疫苗問題一直無法給出明確的答案，不斷反復且故做神秘。他譴責其他國家壟斷囤貨，暗批有國家超買總人口數4倍，「買這麼多，是要放到壞掉嗎？」這種意氣用事，不明實情的批評，非但無法解決台灣疫苗短缺，也對他國並不公平。

陳時中所指囤積的國家就是加拿大。加拿大疫苗覆蓋率，根據彭博社的報導為330％，而台灣只有26％，連加拿大的十分之一都不到。首先，當我們用口罩當作超前部署而自滿時，以口罩外交沾沾自喜時，殊不知，加拿大早在疫情爆發初期已經在疫苗上超前部署，也表示多買的疫苗會發揮人道精神援助窮國。新冠疫苗不是像石油、黃豆的一般商品，有錢就能買到。

其次，新的疫苗研發需要大量資金的投入而且風險極高。加拿大除了自主和國際合作研發疫苗外，也下注許多國際疫苗公司，投入資金，取得優先購買的權利。這次新冠疫苗的研發類似眾籌或私募的風險投資，因為在疫苗研發成功前誰也說不準，也有可能會面臨重大的資金損失。而加拿大在輝瑞公司押了重金，所以成為第一批取得疫苗的國家。

再者，囤積的問題更是無稽之談，目前各大疫苗公司的生產都出現嚴重的瓶頸，繼醫療器材大戰後又出現搶奪疫苗之戰，許多生產國都限制出口。目前加拿大的疫苗也出現短缺的現象，加拿大政府急得跳腳，安大略省長還揚言不惜親自開車南下美國去載疫苗，哪裡有囤積的可能。民進黨天天說要加入世衛組織，加拿大總理杜魯多在去年年初時就表態願意支持台灣參加世衛大會。陳時中這樣批評加拿大，就不怕得罪友我的國家嗎？

從新冠肺炎在大陸爆發以來，蔡政府不斷政治操作，尤其是陳時中反對陸委會小明返台的政策後更使得單純的科學或人道的防疫工作民粹化、政治化、雙標化。現在面對疫苗苦無對策，除了不斷畫餅，無的放矢的謾罵卸責，至今仍未見疫苗的到來。

民間不少人士為政府開放大陸疫苗絞盡腦汁，陳時中以技術問題為由斷然拒絕。大陸承諾給巴基斯坦、尼泊爾以及東南亞國家贈送疫苗，我們卻依舊在等待中。因此當陳時中拒絕疫苗時，請評估大陸疫苗的可用性與效度，以科學數據來說服民眾才是！

（作者為退休大學教師）